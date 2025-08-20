Assine
overlay
Início Gerais
LUTO

Morre Haruji Miura, cultivador de cerejeiras na Grande BH

Japonês introduziu cerejeiras em Minas com cultivo da espécie em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
20/08/2025 08:43

compartilhe

Siga no
x
Haruji Miura morreu nessa terça-feira (19/8), aos 97 anos
Haruji Miura morreu nessa terça-feira (19/8), aos 97 anos crédito: Arquivo pessoal

Morreu, nessa terça-feira (19/8), o japonês Haruji Miura, que cultivava cerejeiras em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, aos 97 anos. A morte foi confirmada nas redes sociais pela Miura Cerejeira.

De acordo com a publicação da empresa de paisagismo de Miura, o enterro será realizado às 13h desta quarta-feira (20/8) no Cemitério Parque da Colina, no Bairro Nova Cintra, na Região Oeste de BH.

Leia Mais

Miura ficou conhecido pelo cultivo das árvores no condomínio Morro do Chapéu Golfe Clube. A Miura Cerejeira lamentou a morte, mas informou que ele cumpriu sua missão.

“As cerejeiras que sempre cultivou com tanto carinho e cuidado nos ensinam mais uma vez: a vida é bela, breve e efêmera! Que possamos sempre viver intensamente! Miura San, agradecemos por tudo e por nos ensinar a cultivar um dos mais belos sentimentos: a gratidão!”, diz o post.

Nos comentários da publicação, outras pessoas lamentaram o ocorrido. “Ele sempre estará vivo em cada cerejeira que florir por esse país. Obrigada pela leveza e sabedoria”, comentou um internauta.

“Como é possível amarmos tanto, admirarmos e querer só o bem de pessoas que nunca vimos pessoalmente? Obrigada Sr. Miura, por sua gentileza, bondade e por toda a beleza que espalhou pelo nosso Brasil com a sua alma e suas lindas cerejeiras. Meus sentimentos a todos vcs”, disse outro.

Festa das Cerejeiras

Além de introduzir a árvore em Minas, Haruji também realizava a tradicional Festa das Cerejeiras no condomínio Morro do Chapéu, em Nova Lima (MG). O evento era uma tentativa de quebrar a rotina, restaurar energias e prestigiar os participantes.

Sempre lotada, a festa continha barracas que comercializavam comidas e bebidas típicas, entre estas uma cerveja com o nome do japonês, a "Miura – Cerejeira", servida em canecões. Outras vendiam cerâmicas, louças, trajes orientais, sombrinhas e bonés fabricados no Japão. E ofereciam shodô, arte da caligrafia, caricaturas de mangá/origami, além de mudas da árvore homenageada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em reportagem do Estado de Mina, Haruji Miura foi identificado como autêntico e respeitado imperador do meio ambiente. Ele conseguiu comemorar a árvore símbolo de seu país no melhor estilo nipônico: “alegre nas canções, suave nas danças das bonitas japonesinhas, ou descendentes, todas sorrindo, todas com aqueles passinhos curtinhos, bem femininos, seus olhinhos puxados, suas sombrinhas tradicionais e seus coloridos e austeros trajes típicos”.

Tópicos relacionados:

grande-bh nova-lima

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay