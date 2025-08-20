Morre Haruji Miura, cultivador de cerejeiras na Grande BH
Japonês introduziu cerejeiras em Minas com cultivo da espécie em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte
compartilheSiga no
Morreu, nessa terça-feira (19/8), o japonês Haruji Miura, que cultivava cerejeiras em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, aos 97 anos. A morte foi confirmada nas redes sociais pela Miura Cerejeira.
De acordo com a publicação da empresa de paisagismo de Miura, o enterro será realizado às 13h desta quarta-feira (20/8) no Cemitério Parque da Colina, no Bairro Nova Cintra, na Região Oeste de BH.
Leia Mais
Miura ficou conhecido pelo cultivo das árvores no condomínio Morro do Chapéu Golfe Clube. A Miura Cerejeira lamentou a morte, mas informou que ele cumpriu sua missão.
“As cerejeiras que sempre cultivou com tanto carinho e cuidado nos ensinam mais uma vez: a vida é bela, breve e efêmera! Que possamos sempre viver intensamente! Miura San, agradecemos por tudo e por nos ensinar a cultivar um dos mais belos sentimentos: a gratidão!”, diz o post.
Nos comentários da publicação, outras pessoas lamentaram o ocorrido. “Ele sempre estará vivo em cada cerejeira que florir por esse país. Obrigada pela leveza e sabedoria”, comentou um internauta.
“Como é possível amarmos tanto, admirarmos e querer só o bem de pessoas que nunca vimos pessoalmente? Obrigada Sr. Miura, por sua gentileza, bondade e por toda a beleza que espalhou pelo nosso Brasil com a sua alma e suas lindas cerejeiras. Meus sentimentos a todos vcs”, disse outro.
Festa das Cerejeiras
Além de introduzir a árvore em Minas, Haruji também realizava a tradicional Festa das Cerejeiras no condomínio Morro do Chapéu, em Nova Lima (MG). O evento era uma tentativa de quebrar a rotina, restaurar energias e prestigiar os participantes.
Sempre lotada, a festa continha barracas que comercializavam comidas e bebidas típicas, entre estas uma cerveja com o nome do japonês, a "Miura – Cerejeira", servida em canecões. Outras vendiam cerâmicas, louças, trajes orientais, sombrinhas e bonés fabricados no Japão. E ofereciam shodô, arte da caligrafia, caricaturas de mangá/origami, além de mudas da árvore homenageada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Em reportagem do Estado de Mina, Haruji Miura foi identificado como autêntico e respeitado imperador do meio ambiente. Ele conseguiu comemorar a árvore símbolo de seu país no melhor estilo nipônico: “alegre nas canções, suave nas danças das bonitas japonesinhas, ou descendentes, todas sorrindo, todas com aqueles passinhos curtinhos, bem femininos, seus olhinhos puxados, suas sombrinhas tradicionais e seus coloridos e austeros trajes típicos”.