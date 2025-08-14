BH: confira o que abre e o que fecha no feriado de 15 de agosto
Atenção para os horários de funcionamento de órgãos e equipamentos, comércios e shoppings
O Dia de Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira de Belo Horizonte, é celebrado nesta sexta-feira (15/8). A data é considerada feriado municipal, conforme estabelece a Lei Municipal nº 1.327, de 1967, e pode mudar o horário de funcionamento de órgãos e equipamentos, comércios e shoppings.
Confira o que abre e o que fecha na capital mineira neste feriado:
PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA
- Aquário do Rio São Francisco: das 8h30 às 16h30 (entrada até às 16h)
- Zoológico e Jardim Botânico das 8h às 17h (entrada até as 16h)
- Zoobotânica (Zoológico, Jardim Botânico e Aquário do Rio São Francisco): aberto de 15 a 17 de junho
PARQUES ABERTOS (DE 15 A 17 DE AGOSTO)
- Parque das Mangabeiras - Maurício Campos
- Parque da Serra do Curral
- Parque Aggeo Pio Sobrinho
- Parque Ecológico Roberto Burle Marx
- Parque Municipal Monsenhor Expedito D'Ávila (Parque Julien Rien)
- Parque Mosteiro Tom Jobim
- Parque Rosinha Cadar
- Parque Mata das Borboletas
- Parque Amílcar Vianna Martins
- Parque Marcus Pereira Mello
- Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Parque Municipal)
- Parque Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho)
- Parque do Bairro Havaí
- Parque do Conjunto Estrela Dalva
- Parque Jacques Cousteau
- Parque da Vila Santa Sofia
- Parque da Vila Pantanal
- Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado
- Parque Nossa Senhora da Piedade
- Parque Primeiro de Maio
- Parque José Lopes dos Reis
- Parque do Bairro Jardim Leblon
- Parque José Dazinho Pimenta (Cenáculo)
- Parque Ecológico Universitário
- Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva
- Parque Elias Michel Farah
- Parque Ecológico Pedro Machado
- Parque Bandeirante Silva Ortiz
- Mirante das Mangabeiras
- Parque Ecológico Renato Azeredo
- Parque Fernão Dias
- Parque Real
- Parque-Escola Jardim Belmonte
- Parque Orlando de Carvalho Silveira
- Parque Municipal Professor Marcos Mazzoni
- Parque Professor Guilherme Lage
- Parque da Matinha
- Parque Municipal Tião dos Santos
- Parque Ismael de Oliveira Fábregas
- Parque Cássia Eller
- Parque Ecológico Francisco Lins do Rego - Ecológico da Pampulha
PARQUES FECHADOS (DE 15 A 17 DE AGOSTO)
- Parques Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes
- Parque Alexander Brandt
PARQUES COM ACESSO PERMANENTE
- Área do vertedouro da Barragem Santa Lúcia
- Parque Altamira Costa Nogueira (Ecológico Santo Antônio)
- Parque do Bairro Planalto
- Parque do Confisco
- Parque Dona Clara
- Parque Ecológico do Brejinho
- Parque Ecológico Jardim Vitória
- Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta
- Parque Halley Alves Bessa
- Parque Jornalista Eduardo Couri
- Parque Juscelino Kubitschek
- Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira
- Parque Linear do Vale do Arrudas
- Parque Municipal do Bairro Trevo
- Parque do Conjunto Habitacional Lagoa
- Parque Municipal Cerrado
- Parque do Tirol (acesso permitido aos equipamentos de ginástica)
CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (DE 15 a 17 de agosto)
- Locais: Cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro
- Funcionamento normal para velórios e sepultamentos: das 7h às 17h
- Plantão administrativo para agendamentos: das 7h às 18h.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCIONAM
- Abrigos, Casas de Passagem, Residências Inclusivas, Repúblicas e Pós Alta Hospitalar: atendimento normal
- Central de Vagas do SUAS: plantão 24h
- Centro Pop Centro Sul (Avenida do Contorno, 10.852 – Barro Preto): das 8h às 13h
- Centro Pop Lagoinha (Rua Além Paraíba, 101 – Lagoinha): das 8h às 12h
- Centro POP Leste (Rua Conselheiro Rocha, 351 – Floresta): das 8h às 12h
- Centro POP Miguilim (Rua Varginha, 210 – Floresta): das 8h às 16h
- Serviço Especializado em Abordagem Social: das 9h às 21h
- Sepultamento Gratuito: plantão, das 8h às 17h, na Rua Rio de Janeiro, 1187, 5º andar - Centro. Telefone: (31) 3277- 9834.
NÃO FUNCIONARÃO ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE AGOSTO
- Diretorias Regionais de Assistência Social – DRAS
- Centros de Referência de Assistência Social – CRAS
- Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS
- Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 – Flávio Marques Lisboa)
- Centro-Dia de Referência para as Pessoas Idosas (Rua Barão de Coromandel, 982 - Barreiro)
- Centro POP Mulher/ CIAM - Rua Comendador Nohme Salomão -73 - Lagoinha
- Serviço de Atenção ao Migrante
DIREITOS HUMANOS
ABERTO DE 15 A 17 DE AGOSTO
- Conselho Tutelar (Rua Rio de Janeiro, 1187 - 8º andar - Centro) (31) 3277-1912: atendimento 24h no Plantão Centralizado
FECHADOS ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE AGOSTO
- Centro de Referência das Juventudes – CRJ (Rua Guaicurus, 50 - Centro)
- Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Perdizes, 336 – Caiçara)
- Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Santa Matilde, 325 – Dom Cabral)
- Centro de Referência LGBT – CRLGBT (Rua Curitiba, 481 – Centro)
- Centro Especializado de Atendimento à Mulher – Benvinda (Rua Hermilo Alves, 34 – Santa Tereza)
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
FUNCIONAMENTO FACULTATIVO NO DIA 15 DE AGOSTO
- Mercado Distrital do Bairro São Paulo - MDBSP (Rua Maria Pietra Machado, 125 – São Paulo): das 7h às 13h
- Direto da Roça
- MDPE - Mercado Distrital do Padre Eustáquio (Rua Pará de Minas, 821 – Padre Eustáquio): das 7h às 13h
- Feira de Orgânicos
- Feiras Livres
- Feira da Agricultura Urbana e Pontos Regionais
- Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452 – Cruzeiro): das 7h às 13h
- Programa Abastecer: das 7h às 14h
- Restaurantes Populares I, II, III e IV: funcionamento com oferta de almoço exclusivamente à população em situação de rua, em todas as unidades.
NÃO FUNCIONARÁ NO DIA 15 DE AGOSTO
- Banco de Alimentos (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)
- Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha - CRESAN
- Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana - CAFA (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)
- Refeitório Popular João Bosco Murta Lages (Câmara Municipal)
- Centros de Vivência Agroecológica - CEVAE's
EQUIPAMENTOS CULTURAIS
ABERTOS NORMAL
- Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado: de terça-feira a sábado, das 9h às 17h
- Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design: de quarta-feira à domingo, das 10h às 18h
- Museu Casa Kubitschek: de quarta-feira à domingo, das 10h às 18h
- Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB): de quarta-feira à domingo, das 10h às 18h
- Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS-BH): de quarta-feira à sábado, das 10h às 18h
- Museu da Moda de Belo Horizonte (MuMo) de quarta-feira à sábado, das 10h às 18h
FECHADO
- Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH)
- Centros Culturais
- Cine Santa Tereza
- Teatro Francisco Nunes
- Teatro Marília
- Teatro Raul Belém Machado
POSTOS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA
ABERTOS DE 15 A 17 DE AGOSTO
- CAT VEVECO: das 8h às 17h
- CAT MERCADO DAS FLORES: das 8h às 16h
FECHADO DE 15 A 17 DE AGOSTO
- CAT SEDE
SAÚDE
FUNCIONAM NORMALMENTE
- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Hospital Metropolitano Odilon Behrens, a Central de Internação, o SAMU, o Serviço de urgência Psiquiátrica Noturno, os Centros de Referência em Saúde Mental e os laboratórios das UPAs: atendimento 24h, todos os dias da semana.
- Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais: das 8h às 18h
NÃO FUNCIONAM
- Centros de Saúde
- Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e Central de Atendimento a Liminares
- Centros de Esterilização de Cães e Gatos, Laboratórios regionais e Central, Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, Centro de Controle de Zoonoses, Laboratórios de Zoonoses, Academias da Cidade, Centros de Especialidades Médicas, o Centro de Treinamento e Referência, os Centros de Testagem e Aconselhamento, as Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, o Centro Municipal de Oftalmologia, os Centros de Reabilitação e os Centros de Especialidades Odontológicas
- Centros de Convivência
BH RESOLVE
- A Central de Atendimento Presencial BH Resolve estará fechada no dia 15 de agosto . O PBH APP, o Portal de Serviços e o telefone 156 podem ser utilizados para solicitar serviços ou obter informações.
PROCON MUNICIPAL
- Fechado: agendamento prévio no site ou atendimento virtual no Procon Online, no Portal de Serviços da PBH.
SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR
- Fechada no feriado
ESCOLA PROFISSIONALIZANTE RAIMUNDA DA SILVA SOARES
- Fechada no feriado
SEGURANÇA
ATENDIMENTO NORMAL
- Guarda Municipal
- Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH)
DEFESA CIVIL
- Funcionamento normal, todos os dias, 24 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados.
- Os telefones de contato são: 199 e o 3277-8864.
TRANSPORTE PÚBLICO
- 15 de agosto: quadro de horário de "Feriado Municipal"
- 16 de agosto: quadro de horário de sábado
- 17 de agosto: quadro de horário de domingo
LIMPEZA URBANA
- A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) informa que a coleta de resíduos domiciliares será realizada normalmente no dia 15 de agosto, sexta-feira, feriado em comemoração à Assunção de Nossa Senhora. Já a coleta seletiva não será realizada. As Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV) estarão abertas.
FEIRAS DE INCLUSÃO PRODUTIVA
REGIONAL CENTRO SUL
PLANTAS E FLORES NATURAIS
- Funcionamento: sexta-feira (08hs às 18hs)
- Endereço: Avenida Carandaí, entre R. Ceará e Av. Brasil - Funcionários
- Produtos Comercializados: Plantas e Flores Naturais
TOM JOBIM E ANTIGUIDADES
- Funcionamento: sábado (08hs às 18hs)
- Avenida Carandaí, entre R. Ceará e Av. Brasil - Funcionários
- Produtos Comercializados: Antiguidades e Comidas e Bebidas
PRAÇA DIOGO DE VASCONCELOS (PRAÇA DA SAVASSI)
- Funcionamento: sábado (09hs às 17hs)
- Rua Antônio de Albuquerque, entre Av. Cristóvão Colombo e R. Alagoas - Savassi
- Produtos Comercializados: Plantas e flores naturais
REGIONAL BARREIRO
PRAÇA JOSÉ VERANO DA SILVA (PRAÇA DA FEBEM)
- Funcionamento: sábado (10h às 16h)
- Av. Olinto Meireles, 2775 - Araguaia
- Produtos Comercializados: Artesanato, artes plásticas, plantas e flores naturais e comidas e bebidas típicas
REGIONAL LESTE
PRAÇA COMENDADOR NEGRÃO DE LIMA
- Funcionamento: sexta-feira (18hs às 22hs)
- Praça Comendador Negrão de Lima, entre R. Dona Maria Inês e R. Dona Lídya Couto - Floresta
- Produtos Comercializados: Comidas e bebidas típicas
PRAÇA DUQUE DE CAXIAS
- Funcionamento: domingo (10hs às 16hs)
- Praça Duque de Caxias, entre R. Mármore e R. Salinas - Santa Tereza
- Produtos Comercializados: Artesanato e comidas e bebidas típicas
REGIONAL OESTE
AVENIDA SILVA LOBO
- Funcionamento: sábado (10h às 16h)
- Avenida Silva Lobo, entre R. Canaã e R. Xapuri - Grajaú
- Produtos Comercializados: Artesanato, artes plásticas, plantas e flores naturais e comidas e bebidas típicas
FEIRA DA AFONSO PENA
- A Feira de Artes, Artesanato e Produtores de Variedades da Avenida Afonso Pena funciona normalmente no domingo, entre às 8h e 14h.
HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO
- Fechado.
Shoppings de BH funcionarão com horários especiais. Confira:
BH Shopping
- Lojas/quiosques: 14h às 20h
- Carrefour: 08h às 22h
- Cinemas: conforme programação
- Praça de Alimentação: 10h às 22h
DiamondMall
- Lojas e quiosques: 14h às 20h
- Restaurantes: 12h às 00h
- Empório Verdemar: 07h às 21h
- Drogaria Araújo: 09h às 22h
- Cinema: conforme programação
- Praça de Alimentação: 10h às 22h
Pátio Savassi
- Lojas/quiosques: 14h às 20h
- Verdemar: 7h às 21h
- Droga Raia: 7h às 22h
- Cinema: conforme programação
- Área de alimentação: 10h às 22h
Boulevard Shopping
- Lojas e quiosques: 14h às 20h
- Alimentação: 11h às 21h
- Restaurantes: 11h às 22h
- Cinema: conforme programação Cineart
- Farmácia: 8h às 23h
- Supermercado: 8h às 21h
Shopping Cidade
- Lojas e quiosques: 10h às 16h
- Alimentação: 11h às 21h
- Cinema: conforme programação Cineart
- TRE: fechado
- Farmácia: 10h às 21h20
Shopping Del Rey
- Lojas e quiosques: 14h às 20h
- Alimentação: 11h às 22h
- Lazer: 11h às 22h
- Cinema: confira a programação do Cineart
- Farmácias: a partir das 8h até as 22h
- Supermercado: 8h às 21h
- BoliXe: 10h às 2h
- Academia: 8h às 17h
Shopping Estação BH
- Lojas e quiosques: 14h às 20h
- Alimentação: 11h às 23h
- Lazer: 11h às 21h
- Cinema: conforme programação Cinépolis
- Farmácia: 8h às 21h
- Supermercado: 8h às 21h
- Academia: 8h às 17h
Portal Auto Shopping
- Lojas e alimentação: 9h às 13h
- ViaBrasil Pampulha
- Lojas e quiosques: 9h às 14h
- Alimentação: 10h às 20h
- Farmácia: 7h às 23h
- Correios: fechado
- Academia: 9h às 13h
ViaShopping Barreiro
- Lojas e quiosques: 14h às 20h
- Alimentação: 10h às 22h
- Cinema: conforme programação Cineart
- Farmácia: 9h às 22h
- UAI: fechado
- Cartório: 8h às 12h
- Academia: 8h às 17h
Comércios
Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), o comércio da capital mineira está autorizado a funcionar nesta sexta-feira, dia 15 de agosto.
A jornada de trabalho nesse dia deverá ser de 8 horas, com um intervalo mínimo de uma hora. O serviço prestado contará como hora extra, com um adicional de 70%. A empresa deve fornecer o empregado vale-transporte para o deslocamento ao trabalho e a quantia de R$ 46,86 para alimentação, que deverá ser paga até o quinto dia útil do mês subsequente ao feriado.
No caso dos shoppings, a jornada de trabalho deverá ocorrer das 14h às 20h, exceto nos shoppings Cidade, Norte e Anchieta Garden, que deverão seguir o horário das 10h às 16h.
*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino