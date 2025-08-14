Assine
FERIADO MUNICIPAL

BH: confira o que abre e o que fecha no feriado de 15 de agosto

Atenção para os horários de funcionamento de órgãos e equipamentos, comércios e shoppings

Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
14/08/2025 13:20

A Praça Sete de Setembro é mais do que um cruzamento central: é memória viva, palco de manifestações políticas, epicentro cultural e referência econômica de Belo Horizonte
Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), o comércio da capital mineira está autorizado a funcionar nesta sexta-feira (15/8) crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

O Dia de Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira de Belo Horizonte, é celebrado nesta sexta-feira (15/8). A data é considerada feriado municipal, conforme estabelece a Lei Municipal nº 1.327, de 1967, e pode mudar o horário de funcionamento de órgãos e equipamentos, comércios e shoppings.

 

Confira o que abre e o que fecha na capital mineira neste feriado:

PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA

  • Aquário do Rio São Francisco: das 8h30 às 16h30 (entrada até às 16h)
  • Zoológico e Jardim Botânico das 8h às 17h (entrada até as 16h)
  • Zoobotânica (Zoológico, Jardim Botânico e Aquário do Rio São Francisco): aberto de 15 a 17 de junho

PARQUES ABERTOS (DE 15 A 17 DE AGOSTO)

  • Parque das Mangabeiras - Maurício Campos
  • Parque da Serra do Curral
  • Parque Aggeo Pio Sobrinho
  • Parque Ecológico Roberto Burle Marx
  • Parque Municipal Monsenhor Expedito D'Ávila (Parque Julien Rien)
  • Parque Mosteiro Tom Jobim
  • Parque Rosinha Cadar
  • Parque Mata das Borboletas
  • Parque Amílcar Vianna Martins
  • Parque Marcus Pereira Mello
  • Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Parque Municipal)
  • Parque Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho)
  • Parque do Bairro Havaí
  • Parque do Conjunto Estrela Dalva
  • Parque Jacques Cousteau
  • Parque da Vila Santa Sofia
  • Parque da Vila Pantanal
  • Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado
  • Parque Nossa Senhora da Piedade
  • Parque Primeiro de Maio
  • Parque José Lopes dos Reis
  • Parque do Bairro Jardim Leblon
  • Parque José Dazinho Pimenta (Cenáculo)
  • Parque Ecológico Universitário
  • Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva
  • Parque Elias Michel Farah
  • Parque Ecológico Pedro Machado
  • Parque Bandeirante Silva Ortiz
  • Mirante das Mangabeiras
  • Parque Ecológico Renato Azeredo
  • Parque Fernão Dias
  • Parque Real
  • Parque-Escola Jardim Belmonte
  • Parque Orlando de Carvalho Silveira
  • Parque Municipal Professor Marcos Mazzoni
  • Parque Professor Guilherme Lage
  • Parque da Matinha
  • Parque Municipal Tião dos Santos
  • Parque Ismael de Oliveira Fábregas
  • Parque Cássia Eller
  • Parque Ecológico Francisco Lins do Rego - Ecológico da Pampulha

PARQUES FECHADOS (DE 15 A 17 DE AGOSTO)

  • Parques Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes
  • Parque Alexander Brandt

PARQUES COM ACESSO PERMANENTE

  • Área do vertedouro da Barragem Santa Lúcia
  • Parque Altamira Costa Nogueira (Ecológico Santo Antônio)
  • Parque do Bairro Planalto
  • Parque do Confisco
  • Parque Dona Clara
  • Parque Ecológico do Brejinho
  • Parque Ecológico Jardim Vitória
  • Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta
  • Parque Halley Alves Bessa
  • Parque Jornalista Eduardo Couri
  • Parque Juscelino Kubitschek
  • Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira
  • Parque Linear do Vale do Arrudas
  • Parque Municipal do Bairro Trevo
  • Parque do Conjunto Habitacional Lagoa
  • Parque Municipal Cerrado
  • Parque do Tirol (acesso permitido aos equipamentos de ginástica)

CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (DE 15 a 17 de agosto)

  • Locais: Cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro
  • Funcionamento normal para velórios e sepultamentos: das 7h às 17h
  • Plantão administrativo para agendamentos: das 7h às 18h.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNCIONAM

  • Abrigos, Casas de Passagem, Residências Inclusivas, Repúblicas e Pós Alta Hospitalar: atendimento normal
  • Central de Vagas do SUAS: plantão 24h
  • Centro Pop Centro Sul (Avenida do Contorno, 10.852 – Barro Preto): das 8h às 13h
  • Centro Pop Lagoinha (Rua Além Paraíba, 101 – Lagoinha): das 8h às 12h
  • Centro POP Leste (Rua Conselheiro Rocha, 351 – Floresta): das 8h às 12h
  • Centro POP Miguilim (Rua Varginha, 210 – Floresta): das 8h às 16h
  • Serviço Especializado em Abordagem Social: das 9h às 21h
  • Sepultamento Gratuito: plantão, das 8h às 17h, na Rua Rio de Janeiro, 1187, 5º andar - Centro. Telefone: (31) 3277- 9834.

NÃO FUNCIONARÃO ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE AGOSTO

  • Diretorias Regionais de Assistência Social – DRAS
  • Centros de Referência de Assistência Social – CRAS
  • Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS
  • Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 – Flávio Marques Lisboa)
  • Centro-Dia de Referência para as Pessoas Idosas (Rua Barão de Coromandel, 982 - Barreiro)
  • Centro POP Mulher/ CIAM - Rua Comendador Nohme Salomão -73 - Lagoinha
  • Serviço de Atenção ao Migrante

DIREITOS HUMANOS

ABERTO DE 15 A 17 DE AGOSTO

  • Conselho Tutelar (Rua Rio de Janeiro, 1187 - 8º andar - Centro) (31) 3277-1912: atendimento 24h no Plantão Centralizado

FECHADOS ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE AGOSTO

  • Centro de Referência das Juventudes – CRJ (Rua Guaicurus, 50 - Centro)
  • Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Perdizes, 336 – Caiçara)
  • Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Santa Matilde, 325 – Dom Cabral)
  • Centro de Referência LGBT – CRLGBT (Rua Curitiba, 481 – Centro)
  • Centro Especializado de Atendimento à Mulher – Benvinda (Rua Hermilo Alves, 34 – Santa Tereza)

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

FUNCIONAMENTO FACULTATIVO NO DIA 15 DE AGOSTO

  • Mercado Distrital do Bairro São Paulo - MDBSP (Rua Maria Pietra Machado, 125 – São Paulo): das 7h às 13h
  • Direto da Roça
  • MDPE - Mercado Distrital do Padre Eustáquio (Rua Pará de Minas, 821 – Padre Eustáquio): das 7h às 13h
  • Feira de Orgânicos
  • Feiras Livres
  • Feira da Agricultura Urbana e Pontos Regionais
  • Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452 – Cruzeiro): das 7h às 13h
  • Programa Abastecer: das 7h às 14h
  • Restaurantes Populares I, II, III e IV: funcionamento com oferta de almoço exclusivamente à população em situação de rua, em todas as unidades.

NÃO FUNCIONARÁ NO DIA 15 DE AGOSTO

  • Banco de Alimentos (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)
  • Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha - CRESAN
  • Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana - CAFA (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)
  • Refeitório Popular João Bosco Murta Lages (Câmara Municipal)
  • Centros de Vivência Agroecológica - CEVAE's

EQUIPAMENTOS CULTURAIS

ABERTOS NORMAL

  • Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado: de terça-feira a sábado, das 9h às 17h
  • Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design: de quarta-feira à domingo, das 10h às 18h
  • Museu Casa Kubitschek: de quarta-feira à domingo, das 10h às 18h
  • Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB): de quarta-feira à domingo, das 10h às 18h
  • Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS-BH): de quarta-feira à sábado, das 10h às 18h
  • Museu da Moda de Belo Horizonte (MuMo) de quarta-feira à sábado, das 10h às 18h

FECHADO

  • Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH)
  • Centros Culturais
  • Cine Santa Tereza
  • Teatro Francisco Nunes
  • Teatro Marília
  • Teatro Raul Belém Machado

POSTOS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA

ABERTOS DE 15 A 17 DE AGOSTO

  • CAT VEVECO: das 8h às 17h
  • CAT MERCADO DAS FLORES: das 8h às 16h

FECHADO DE 15 A 17 DE AGOSTO

  • CAT SEDE

SAÚDE

FUNCIONAM NORMALMENTE

  • Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Hospital Metropolitano Odilon Behrens, a Central de Internação, o SAMU, o Serviço de urgência Psiquiátrica Noturno, os Centros de Referência em Saúde Mental e os laboratórios das UPAs: atendimento 24h, todos os dias da semana.
  • Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais: das 8h às 18h

NÃO FUNCIONAM

  • Centros de Saúde
  • Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e Central de Atendimento a Liminares
  • Centros de Esterilização de Cães e Gatos, Laboratórios regionais e Central, Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, Centro de Controle de Zoonoses, Laboratórios de Zoonoses, Academias da Cidade, Centros de Especialidades Médicas, o Centro de Treinamento e Referência, os Centros de Testagem e Aconselhamento, as Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, o Centro Municipal de Oftalmologia, os Centros de Reabilitação e os Centros de Especialidades Odontológicas
  • Centros de Convivência

BH RESOLVE

  • A Central de Atendimento Presencial BH Resolve estará fechada no dia 15 de agosto . O PBH APP, o Portal de Serviços e o telefone 156 podem ser utilizados para solicitar serviços ou obter informações.

PROCON MUNICIPAL

SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR

  • Fechada no feriado

ESCOLA PROFISSIONALIZANTE RAIMUNDA DA SILVA SOARES

  • Fechada no feriado

SEGURANÇA

ATENDIMENTO NORMAL

  • Guarda Municipal
  • Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH)

DEFESA CIVIL

  • Funcionamento normal, todos os dias, 24 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados.
  • Os telefones de contato são: 199 e o 3277-8864.

TRANSPORTE PÚBLICO

  • 15 de agosto: quadro de horário de "Feriado Municipal"
  • 16 de agosto: quadro de horário de sábado
  • 17 de agosto: quadro de horário de domingo

LIMPEZA URBANA

  • A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) informa que a coleta de resíduos domiciliares será realizada normalmente no dia 15 de agosto, sexta-feira, feriado em comemoração à Assunção de Nossa Senhora. Já a coleta seletiva não será realizada. As Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV) estarão abertas.

FEIRAS DE INCLUSÃO PRODUTIVA

REGIONAL CENTRO SUL

PLANTAS E FLORES NATURAIS

  • Funcionamento: sexta-feira (08hs às 18hs) 
  • Endereço: Avenida Carandaí, entre R. Ceará e Av. Brasil - Funcionários
  • Produtos Comercializados: Plantas e Flores Naturais

TOM JOBIM E ANTIGUIDADES

  • Funcionamento: sábado (08hs às 18hs)
  • Avenida Carandaí, entre R. Ceará e Av. Brasil - Funcionários
  • Produtos Comercializados: Antiguidades e Comidas e Bebidas

PRAÇA DIOGO DE VASCONCELOS (PRAÇA DA SAVASSI)

  • Funcionamento: sábado (09hs às 17hs)
  • Rua Antônio de Albuquerque, entre Av. Cristóvão Colombo e R. Alagoas - Savassi
  • Produtos Comercializados: Plantas e flores naturais

REGIONAL BARREIRO

PRAÇA JOSÉ VERANO DA SILVA (PRAÇA DA FEBEM)

  • Funcionamento: sábado (10h às 16h)
  • Av. Olinto Meireles, 2775 - Araguaia
  • Produtos Comercializados: Artesanato, artes plásticas, plantas e flores naturais e comidas e bebidas típicas

REGIONAL LESTE

PRAÇA COMENDADOR NEGRÃO DE LIMA

  • Funcionamento: sexta-feira (18hs às 22hs)
  • Praça Comendador Negrão de Lima, entre R. Dona Maria Inês e R. Dona Lídya Couto - Floresta
  • Produtos Comercializados: Comidas e bebidas típicas

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS

  • Funcionamento: domingo (10hs às 16hs)
  • Praça Duque de Caxias, entre R. Mármore e R. Salinas - Santa Tereza
  • Produtos Comercializados: Artesanato e comidas e bebidas típicas

REGIONAL OESTE

AVENIDA SILVA LOBO

  • Funcionamento: sábado (10h às 16h)
  • Avenida Silva Lobo, entre R. Canaã e R. Xapuri - Grajaú
  • Produtos Comercializados: Artesanato, artes plásticas, plantas e flores naturais e comidas e bebidas típicas

FEIRA DA AFONSO PENA

  • A Feira de Artes, Artesanato e Produtores de Variedades da Avenida Afonso Pena funciona normalmente no domingo, entre às 8h e 14h.

HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO

  • Fechado.

Shoppings de BH funcionarão com horários especiais. Confira:

BH Shopping

  • Lojas/quiosques: 14h às 20h
  • Carrefour: 08h às 22h
  • Cinemas: conforme programação
  • Praça de Alimentação: 10h às 22h

DiamondMall

  • Lojas e quiosques: 14h às 20h
  • Restaurantes: 12h às 00h
  • Empório Verdemar: 07h às 21h
  • Drogaria Araújo: 09h às 22h
  • Cinema: conforme programação
  • Praça de Alimentação: 10h às 22h

Pátio Savassi

  • Lojas/quiosques: 14h às 20h
  • Verdemar: 7h às 21h
  • Droga Raia: 7h às 22h
  • Cinema: conforme programação
  • Área de alimentação: 10h às 22h

Boulevard Shopping

  • Lojas e quiosques: 14h às 20h
  • Alimentação: 11h às 21h
  • Restaurantes: 11h às 22h
  • Cinema: conforme programação Cineart
  • Farmácia: 8h às 23h
  • Supermercado: 8h às 21h

Shopping Cidade

  • Lojas e quiosques: 10h às 16h
  • Alimentação: 11h às 21h
  • Cinema: conforme programação Cineart
  • TRE: fechado
  • Farmácia: 10h às 21h20

Shopping Del Rey

  • Lojas e quiosques: 14h às 20h
  • Alimentação: 11h às 22h
  • Lazer: 11h às 22h
  • Cinema: confira a programação do Cineart
  • Farmácias: a partir das 8h até as 22h
  • Supermercado: 8h às 21h
  • BoliXe: 10h às 2h
  • Academia: 8h às 17h

Shopping Estação BH

  • Lojas e quiosques: 14h às 20h
  • Alimentação: 11h às 23h
  • Lazer: 11h às 21h
  • Cinema: conforme programação Cinépolis
  • Farmácia: 8h às 21h
  • Supermercado: 8h às 21h
  • Academia: 8h às 17h

Portal Auto Shopping

  • Lojas e alimentação: 9h às 13h
  • ViaBrasil Pampulha
  • Lojas e quiosques: 9h às 14h
  • Alimentação: 10h às 20h
  • Farmácia: 7h às 23h
  • Correios: fechado
  • Academia: 9h às 13h

ViaShopping Barreiro

  • Lojas e quiosques: 14h às 20h
  • Alimentação: 10h às 22h
  • Cinema: conforme programação Cineart
  • Farmácia: 9h às 22h
  • UAI: fechado
  • Cartório: 8h às 12h
  • Academia: 8h às 17h

Comércios

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), o comércio da capital mineira está autorizado a funcionar nesta sexta-feira, dia 15 de agosto.

A jornada de trabalho nesse dia deverá ser de 8 horas, com um intervalo mínimo de uma hora. O serviço prestado contará como hora extra, com um adicional de 70%. A empresa deve fornecer o empregado vale-transporte para o deslocamento ao trabalho e a quantia de R$ 46,86 para alimentação, que deverá ser paga até o quinto dia útil do mês subsequente ao feriado.

No caso dos shoppings, a jornada de trabalho deverá ocorrer das 14h às 20h, exceto nos shoppings Cidade, Norte e Anchieta Garden, que deverão seguir o horário das 10h às 16h.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino

 

