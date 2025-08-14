BH: confira o que abre e o que fecha no feriado de 15 de agosto

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

O Dia de Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira de Belo Horizonte, é celebrado nesta sexta-feira (15/8). A data é considerada feriado municipal, conforme estabelece a Lei Municipal nº 1.327, de 1967, e pode mudar o horário de funcionamento de órgãos e equipamentos, comércios e shoppings.

Confira o que abre e o que fecha na capital mineira neste feriado:

PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA

Aquário do Rio São Francisco: das 8h30 às 16h30 (entrada até às 16h)

Zoológico e Jardim Botânico das 8h às 17h (entrada até as 16h)

Zoobotânica (Zoológico, Jardim Botânico e Aquário do Rio São Francisco): aberto de 15 a 17 de junho

PARQUES ABERTOS (DE 15 A 17 DE AGOSTO)

Parque das Mangabeiras - Maurício Campos

Parque da Serra do Curral

Parque Aggeo Pio Sobrinho

Parque Ecológico Roberto Burle Marx

Parque Municipal Monsenhor Expedito D'Ávila (Parque Julien Rien)

Parque Mosteiro Tom Jobim

Parque Rosinha Cadar

Parque Mata das Borboletas

Parque Amílcar Vianna Martins

Parque Marcus Pereira Mello

Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Parque Municipal)

Parque Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho)

Parque do Bairro Havaí

Parque do Conjunto Estrela Dalva

Parque Jacques Cousteau

Parque da Vila Santa Sofia

Parque da Vila Pantanal

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado

Parque Nossa Senhora da Piedade

Parque Primeiro de Maio

Parque José Lopes dos Reis

Parque do Bairro Jardim Leblon

Parque José Dazinho Pimenta (Cenáculo)

Parque Ecológico Universitário

Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva

Parque Elias Michel Farah

Parque Ecológico Pedro Machado

Parque Bandeirante Silva Ortiz

Mirante das Mangabeiras

Parque Ecológico Renato Azeredo

Parque Fernão Dias

Parque Real

Parque-Escola Jardim Belmonte

Parque Orlando de Carvalho Silveira

Parque Municipal Professor Marcos Mazzoni

Parque Professor Guilherme Lage

Parque da Matinha

Parque Municipal Tião dos Santos

Parque Ismael de Oliveira Fábregas

Parque Cássia Eller

Parque Ecológico Francisco Lins do Rego - Ecológico da Pampulha

PARQUES FECHADOS (DE 15 A 17 DE AGOSTO)

Parques Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes

Parque Alexander Brandt

PARQUES COM ACESSO PERMANENTE

Área do vertedouro da Barragem Santa Lúcia

Parque Altamira Costa Nogueira (Ecológico Santo Antônio)

Parque do Bairro Planalto

Parque do Confisco

Parque Dona Clara

Parque Ecológico do Brejinho

Parque Ecológico Jardim Vitória

Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta

Parque Halley Alves Bessa

Parque Jornalista Eduardo Couri

Parque Juscelino Kubitschek

Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira

Parque Linear do Vale do Arrudas

Parque Municipal do Bairro Trevo

Parque do Conjunto Habitacional Lagoa

Parque Municipal Cerrado

Parque do Tirol (acesso permitido aos equipamentos de ginástica)

CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (DE 15 a 17 de agosto)

Locais: Cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro

Funcionamento normal para velórios e sepultamentos: das 7h às 17h

Plantão administrativo para agendamentos: das 7h às 18h.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNCIONAM

Abrigos, Casas de Passagem, Residências Inclusivas, Repúblicas e Pós Alta Hospitalar: atendimento normal

Central de Vagas do SUAS: plantão 24h

Centro Pop Centro Sul (Avenida do Contorno, 10.852 – Barro Preto): das 8h às 13h

Centro Pop Lagoinha (Rua Além Paraíba, 101 – Lagoinha): das 8h às 12h

Centro POP Leste (Rua Conselheiro Rocha, 351 – Floresta): das 8h às 12h

Centro POP Miguilim (Rua Varginha, 210 – Floresta): das 8h às 16h

Serviço Especializado em Abordagem Social: das 9h às 21h

Sepultamento Gratuito: plantão, das 8h às 17h, na Rua Rio de Janeiro, 1187, 5º andar - Centro. Telefone: (31) 3277- 9834.

NÃO FUNCIONARÃO ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE AGOSTO

Diretorias Regionais de Assistência Social – DRAS

Centros de Referência de Assistência Social – CRAS

Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS

Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 – Flávio Marques Lisboa)

Centro-Dia de Referência para as Pessoas Idosas (Rua Barão de Coromandel, 982 - Barreiro)

Centro POP Mulher/ CIAM - Rua Comendador Nohme Salomão -73 - Lagoinha

Serviço de Atenção ao Migrante

DIREITOS HUMANOS

ABERTO DE 15 A 17 DE AGOSTO

Conselho Tutelar (Rua Rio de Janeiro, 1187 - 8º andar - Centro) (31) 3277-1912: atendimento 24h no Plantão Centralizado

FECHADOS ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE AGOSTO

Centro de Referência das Juventudes – CRJ (Rua Guaicurus, 50 - Centro)

Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Perdizes, 336 – Caiçara)

Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Santa Matilde, 325 – Dom Cabral)

Centro de Referência LGBT – CRLGBT (Rua Curitiba, 481 – Centro)

Centro Especializado de Atendimento à Mulher – Benvinda (Rua Hermilo Alves, 34 – Santa Tereza)

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

FUNCIONAMENTO FACULTATIVO NO DIA 15 DE AGOSTO

Mercado Distrital do Bairro São Paulo - MDBSP (Rua Maria Pietra Machado, 125 – São Paulo): das 7h às 13h

Direto da Roça

MDPE - Mercado Distrital do Padre Eustáquio (Rua Pará de Minas, 821 – Padre Eustáquio): das 7h às 13h

Feira de Orgânicos

Feiras Livres

Feira da Agricultura Urbana e Pontos Regionais

Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452 – Cruzeiro): das 7h às 13h

Programa Abastecer: das 7h às 14h

Restaurantes Populares I, II, III e IV: funcionamento com oferta de almoço exclusivamente à população em situação de rua, em todas as unidades.

NÃO FUNCIONARÁ NO DIA 15 DE AGOSTO

Banco de Alimentos (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)

Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha - CRESAN

Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana - CAFA (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)

Refeitório Popular João Bosco Murta Lages (Câmara Municipal)

Centros de Vivência Agroecológica - CEVAE's

EQUIPAMENTOS CULTURAIS

ABERTOS NORMAL

Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado: de terça-feira a sábado, das 9h às 17h

Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design: de quarta-feira à domingo, das 10h às 18h

Museu Casa Kubitschek: de quarta-feira à domingo, das 10h às 18h

Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB): de quarta-feira à domingo, das 10h às 18h

Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS-BH): de quarta-feira à sábado, das 10h às 18h

Museu da Moda de Belo Horizonte (MuMo) de quarta-feira à sábado, das 10h às 18h

FECHADO

Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH)

Centros Culturais

Cine Santa Tereza

Teatro Francisco Nunes

Teatro Marília

Teatro Raul Belém Machado

POSTOS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA

ABERTOS DE 15 A 17 DE AGOSTO

CAT VEVECO: das 8h às 17h

CAT MERCADO DAS FLORES: das 8h às 16h

FECHADO DE 15 A 17 DE AGOSTO

CAT SEDE

SAÚDE

FUNCIONAM NORMALMENTE

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Hospital Metropolitano Odilon Behrens, a Central de Internação, o SAMU, o Serviço de urgência Psiquiátrica Noturno, os Centros de Referência em Saúde Mental e os laboratórios das UPAs: atendimento 24h, todos os dias da semana.

Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais: das 8h às 18h

NÃO FUNCIONAM

Centros de Saúde

Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e Central de Atendimento a Liminares

Centros de Esterilização de Cães e Gatos, Laboratórios regionais e Central, Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, Centro de Controle de Zoonoses, Laboratórios de Zoonoses, Academias da Cidade, Centros de Especialidades Médicas, o Centro de Treinamento e Referência, os Centros de Testagem e Aconselhamento, as Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, o Centro Municipal de Oftalmologia, os Centros de Reabilitação e os Centros de Especialidades Odontológicas

Centros de Convivência

BH RESOLVE

A Central de Atendimento Presencial BH Resolve estará fechada no dia 15 de agosto . O PBH APP, o Portal de Serviços e o telefone 156 podem ser utilizados para solicitar serviços ou obter informações.

PROCON MUNICIPAL

Fechado: agendamento prévio no site ou atendimento virtual no Procon Online, no Portal de Serviços da PBH.

SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR

Fechada no feriado

ESCOLA PROFISSIONALIZANTE RAIMUNDA DA SILVA SOARES

Fechada no feriado

SEGURANÇA

ATENDIMENTO NORMAL

Guarda Municipal

Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH)

DEFESA CIVIL

Funcionamento normal, todos os dias, 24 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados.

Os telefones de contato são: 199 e o 3277-8864.

TRANSPORTE PÚBLICO

15 de agosto: quadro de horário de "Feriado Municipal"

16 de agosto: quadro de horário de sábado

17 de agosto: quadro de horário de domingo

LIMPEZA URBANA

A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) informa que a coleta de resíduos domiciliares será realizada normalmente no dia 15 de agosto, sexta-feira, feriado em comemoração à Assunção de Nossa Senhora. Já a coleta seletiva não será realizada. As Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV) estarão abertas.

FEIRAS DE INCLUSÃO PRODUTIVA

REGIONAL CENTRO SUL

PLANTAS E FLORES NATURAIS

Funcionamento: sexta-feira (08hs às 18hs)

Endereço: Avenida Carandaí, entre R. Ceará e Av. Brasil - Funcionários

Produtos Comercializados: Plantas e Flores Naturais

TOM JOBIM E ANTIGUIDADES

Funcionamento: sábado (08hs às 18hs)

Avenida Carandaí, entre R. Ceará e Av. Brasil - Funcionários

Produtos Comercializados: Antiguidades e Comidas e Bebidas

PRAÇA DIOGO DE VASCONCELOS (PRAÇA DA SAVASSI)

Funcionamento: sábado (09hs às 17hs)

Rua Antônio de Albuquerque, entre Av. Cristóvão Colombo e R. Alagoas - Savassi

Produtos Comercializados: Plantas e flores naturais

REGIONAL BARREIRO

PRAÇA JOSÉ VERANO DA SILVA (PRAÇA DA FEBEM)

Funcionamento: sábado (10h às 16h)

Av. Olinto Meireles, 2775 - Araguaia

Produtos Comercializados: Artesanato, artes plásticas, plantas e flores naturais e comidas e bebidas típicas

REGIONAL LESTE

PRAÇA COMENDADOR NEGRÃO DE LIMA

Funcionamento: sexta-feira (18hs às 22hs)

Praça Comendador Negrão de Lima, entre R. Dona Maria Inês e R. Dona Lídya Couto - Floresta

Produtos Comercializados: Comidas e bebidas típicas

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS

Funcionamento: domingo (10hs às 16hs)

Praça Duque de Caxias, entre R. Mármore e R. Salinas - Santa Tereza

Produtos Comercializados: Artesanato e comidas e bebidas típicas

REGIONAL OESTE

AVENIDA SILVA LOBO

Funcionamento: sábado (10h às 16h)

Avenida Silva Lobo, entre R. Canaã e R. Xapuri - Grajaú

Produtos Comercializados: Artesanato, artes plásticas, plantas e flores naturais e comidas e bebidas típicas

FEIRA DA AFONSO PENA

A Feira de Artes, Artesanato e Produtores de Variedades da Avenida Afonso Pena funciona normalmente no domingo, entre às 8h e 14h.

HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO

Fechado.

Shoppings de BH funcionarão com horários especiais. Confira:

BH Shopping

Lojas/quiosques: 14h às 20h

Carrefour: 08h às 22h

Cinemas: conforme programação

Praça de Alimentação: 10h às 22h

DiamondMall

Lojas e quiosques: 14h às 20h

Restaurantes: 12h às 00h

Empório Verdemar: 07h às 21h

Drogaria Araújo: 09h às 22h

Cinema: conforme programação

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Pátio Savassi

Lojas/quiosques: 14h às 20h

Verdemar: 7h às 21h

Droga Raia: 7h às 22h

Cinema: conforme programação

Área de alimentação: 10h às 22h

Boulevard Shopping

Lojas e quiosques: 14h às 20h

Alimentação: 11h às 21h

Restaurantes: 11h às 22h

Cinema: conforme programação Cineart

Farmácia: 8h às 23h

Supermercado: 8h às 21h

Shopping Cidade

Lojas e quiosques: 10h às 16h

Alimentação: 11h às 21h

Cinema: conforme programação Cineart

TRE: fechado

Farmácia: 10h às 21h20

Shopping Del Rey

Lojas e quiosques: 14h às 20h

Alimentação: 11h às 22h

Lazer: 11h às 22h

Cinema: confira a programação do Cineart

Farmácias: a partir das 8h até as 22h

Supermercado: 8h às 21h

BoliXe: 10h às 2h

Academia: 8h às 17h

Shopping Estação BH

Lojas e quiosques: 14h às 20h

Alimentação: 11h às 23h

Lazer: 11h às 21h

Cinema: conforme programação Cinépolis

Farmácia: 8h às 21h

Supermercado: 8h às 21h

Academia: 8h às 17h

Portal Auto Shopping

Lojas e alimentação: 9h às 13h

ViaBrasil Pampulha

Lojas e quiosques: 9h às 14h

Alimentação: 10h às 20h

Farmácia: 7h às 23h

Correios: fechado

Academia: 9h às 13h

ViaShopping Barreiro

Lojas e quiosques: 14h às 20h

Alimentação: 10h às 22h

Cinema: conforme programação Cineart

Farmácia: 9h às 22h

UAI: fechado

Cartório: 8h às 12h

Academia: 8h às 17h

Comércios

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), o comércio da capital mineira está autorizado a funcionar nesta sexta-feira, dia 15 de agosto.

A jornada de trabalho nesse dia deverá ser de 8 horas, com um intervalo mínimo de uma hora. O serviço prestado contará como hora extra, com um adicional de 70%. A empresa deve fornecer o empregado vale-transporte para o deslocamento ao trabalho e a quantia de R$ 46,86 para alimentação, que deverá ser paga até o quinto dia útil do mês subsequente ao feriado.

No caso dos shoppings, a jornada de trabalho deverá ocorrer das 14h às 20h, exceto nos shoppings Cidade, Norte e Anchieta Garden, que deverão seguir o horário das 10h às 16h.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino