Supermercados de Sabará poderão abrir normalmente no feriado desta sexta

Os supermercados de Sabará poderão funcionar normalmente nesta sexta-feira (15), quando é celebrado o feriado de Assunção de Nossa Senhora, segundo a Associação Mineira de Supermercados (AMIS).

"A abertura das lojas na data está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do setor aprovada pelo Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Produtos de Supermercados e Hipermercados no Estado de Minas Gerais (Sindsuper-MG) e o Sindicato dos Comerciários de Belo Horizonte e Região (SECBHRM)", destaca a associação.

A AMIS ressalta ainda que é comum a demanda nos supermercados diminuir significativamente no feriado em alguns bairros ou regiões. "Diante disso, a abertura ou não das lojas nesses locais ou possível redução no horário de funcionamento são de livre iniciativa das empresas", explica.