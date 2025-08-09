‘EM Minas’ entrevista gestora do Parque Cavernas do Peruaçu neste sábado

A gestora do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, Dayanne Sirqueira, é a convidada deste sábado (9/8) do "Em Minas", programa da TV Alterosa, em parceria com o Estado de Minas e o Portal Uai, que vai ao ar às 19h30.

Na conversa com a jornalista Carolina Saraiva, a gestora falou sobre o reconhecimento do Cânion do Peruaçu, localizado no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, no Norte de Minas, como Patrimônio Natural Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), anunciado em 13 de julho.

Com a conquista desse título, Dayanne Sirqueira disse que as expectativas são de melhorias e investimentos em toda região, especialmente nos três municípios cuja área do parque abrange: Januária, Itacarambi e São João das Missões.





A gestora também contou mais sobre a composição da unidade, revelando que a quantidade total de cavernas e sítios arqueológicos na área do parque ainda são um mistério. Sirqueira também esclareceu dúvidas sobre como agendar a visita e deu dicas para a realização do passeio.

