Reitora da UFMG é a entrevistada do 'Em Minas' deste sábado (2/8)

A reitora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Sandra Regina Goulart Almeida, é a convidada deste sábado (2/8) do "Em Minas", programa da TV Alterosa, em parceria com o Estado de Minas e o Portal Uai, que vai ao ar às 19h30.





Na conversa com a jornalista Carolina Saraiva, a reitora falou sobre projetos de referência desenvolvidos pela universidade, como a SpiN-TEC, vacina contra a COVID-19 que está em fase final de desenvolvimento, o processo seletivo seriado - nova possibilidade de ingresso na UFMG - que começa ainda este ano, planos para o futuro e o que está sendo preparado para a comemoração do centenário da instituição de ensino, em 2027.





Sandra Almeida falou ainda sobre corte de verbas, por parte do governo federal, o fim do ensino integral no Centro Pedagógico da UFMG, sobre sua trajetória dentro da universidade e da transferência da corrida da Stock Car, deste ano, de BH para Curvelo. A reitora ressaltou também os prejuízos que o evento, no ano passado, causaram para a universidade.

O "Em Minas" é uma parceria entre a TV Alterosa, o jornal Estado de Minas e o Portal Uai. O programa vai ao ar aos sábados, a partir das 19h30, simultaneamente na televisão e no YouTube (youtube.com/portaluai). A versão online tem um bloco exclusivo.

O Estado de Minas publica o conteúdo da entrevista com Sandra Regina Goulart Almeida em textos no portal em.com.br e no jornal impresso de domingo.