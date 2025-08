MG: 133 cidades estão sob alerta de baixa umidade

O Instituto Nacional de Meteorologia colocou 133 cidades mineiras em alerta de baixa umidade relativa do ar, com índices variando entre 30% e 20%. O aviso é classificado como de perigo potencial e permanece em vigor até o fim do dia desta terça-feira (5/8), com maior concentração nas regiões Norte e Noroeste do estado, além dos vales do Jequitinhonha e Mucuri.

Riscos e cuidados

A baixa umidade pode provocar problemas respiratórios, irritações nos olhos e na pele, além de aumentar o risco de incêndios florestais. Entre os cuidados recomendados estão a hidratação constante, o uso de umidificadores ou toalhas molhadas em ambientes fechados e evitar atividades físicas nas horas mais quentes do dia.

Cidades em alerta

Abadia dos Dourados



Araguari

Araporã



Arapuá



Araxá



Arinos



Biquinhas



Bocaiúva



Bonfinópolis de Minas



Bonito de Minas



Brasilândia de Minas



Brasília de Minas



Buritis



Buritizeiro



Cabeceira Grande



Cachoeira Dourada



Campina Verde



Campo Azul



Campo Florido



Canápolis



Capinópolis



Capitão Enéas



Carmo do Paranaíba



Cascalho Rico



Centralina



Chapada Gaúcha



Claro dos Poções



Comendador Gomes



Cônego Marinho



Conquista



Coração de Jesus



Corinto



Coromandel



Cruzeiro da Fortaleza



Dom Bosco



Douradoquara



Engenheiro Navarro



Espinosa



Estrela do Sul



Formoso



Porteirinha



Prata



Presidente Olegário



Riachinho



Rio Paranaíba



Romaria



Sacramento



Santa Fé de Minas



Santa Juliana



Santa Vitória



São Francisco



São Gonçalo do Abaeté



São João da Lagoa



São João da Ponte



São João das Missões



São João do Pacuí



São Romão



Serra do Salitre



Tiros



Três Marias



Tupaciguara



Ubaí



Uberaba



Uberlândia



Unaí



Uruana de Minas



Urucuia



Varjão de Minas



Várzea da Palma



Varzelândia



Vazante



Verdelândia



Veríssimo