Furtos de cobertores destinados a cães de rua mobilizam ONG em Mariana

A ONG Instituto de Defesa dos Direitos dos Animais (IDDA), que presta assistência a cães comunitários em Mariana, na Região Central de Minas Gerais, denuncia o roubo recorrente de cobertores, roupinhas e até coleiras que estavam sendo usados para proteger os animais em situação de rua. Os furtos têm ocorrido justamente nos dias mais frios do ano, quando os cães mais precisam de proteção.

“Tudo o que deixamos para amenizar o sofrimento dos animais está sendo levado. Colocamos cobertores, edredons, roupinhas e, quando voltamos, já não tem mais nada. Até as coleiras Escalibur que colamos com Super Bonder foram tiradas”, relata Daisy Lima, voluntária da ONG e responsável pelo monitoramento dos cães na região central da cidade.

Ela explica que os cobertores são lavados e reaproveitados com cuidado, pois é difícil conseguir doações. “Ganhei um edredom, coloquei dentro de uma das casinhas para deixar mais macio. Por cima vieram os cobertores. Os cachorros amaram. Mas foi só a gente se afastar que já tinham levado tudo de novo.”

Segundo Daisy, o número de furtos aumenta no inverno. Os cães, que já enfrentam a dificuldade de viver nas ruas, passam a sofrer ainda mais com o frio sem nenhuma proteção. “A gente tenta oferecer o mínimo de conforto, mas o pouco que conseguimos garantir é tirado. Eles ficam doentes, sentem frio, sofrem. E o impacto disso é enorme.”

Atualmente, a ONG monitora 12 cães fixos no Centro Histórico, mas há também uma população flutuante que recebe cuidados esporádicos. Os animais são vermifugados, vacinados, alimentados e abrigados em casinhas de madeira, instaladas com apoio da prefeitura em locais onde há responsáveis por zelar pela estrutura.

“Eu e uma amiga cuidamos das casinhas perto da prefeitura. Faço a limpeza diariamente antes do trabalho. A gente tenta manter tudo organizado. Mas não adianta: no fim de semana, deixo tudo pronto e, quando volto na segunda, não tem mais nada”, lamenta Daisy.

Mesmo com os sucessivos furtos, a ONG ainda não registrou boletim de ocorrência. Segundo a instituição, a Guarda Municipal vai começar a atuar para tentar descobrir quem está praticando os furtos e agir para conter essas ações.

Pedido de doações

A IDDA se mantém exclusivamente por doações e realiza bazares e rifas para arrecadar recursos. Diante da situação, Daisy faz um apelo: “Se alguém puder doar cobertores, roupinhas, ração, já ajuda demais. A gente luta todos os dias para cuidar deles e ainda tem que lidar com o egoísmo de quem tira o pouco que eles têm.”

Os furtos ocorrem em um momento em que o frio intenso deste inverno tem agravado a situação em Minas Gerais. Segundo a Defesa Civil do Estado, as temperaturas mínimas durante as madrugadas podem chegar a 7°C, especialmente em noites de céu limpo e tempo firme, condições que favorecem o resfriamento noturno.

Na Serra da Mantiqueira, as temperaturas podem cair abaixo de zero, com formação de geada nas áreas de maior altitude. Já nas regiões Norte e Noroeste do estado, as temperaturas permanecem estáveis durante o dia, com madrugadas mais amenas, sem frio expressivo.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino