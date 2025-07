Político e empresário são alvos de operação da Polícia Civil

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil lançou, na manhã desta segunda-feira (7/7), uma operação que cumpre oito mandados de busca e apreensão expedidos em decorrência de investigação sobre crimes contra a administração pública e o sistema econômico-financeiro em Uberaba (MG), no Triângulo.

Entre os alvos da operação, estão um político da cidade, um empresário, servidores públicos, profissionais da iniciativa privada, um aposentado e um estudante.

A Polícia Civil apura os crimes de tráfico de influência, associação criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Para realizar a ação, foram empenhados 30 policiais civis. Foram apreendidos documentação financeira, contábil, fiscal e empresarial e dispositivos móveis. O material vai passar por análise da investigação.

Além do cumprimentos de mandados de buscas, foram sequestrados bens e valores e decretada a indisponibilidade dos bens dos suspeitos.

Crime contra a administração pública

Segundo os investigadores, um empresário contribuiu financeiramente para a candidatura de um político da cidade, recebendo posteriormente repasses irregulares de dinheiro público.

As apurações permitiram constatar que assessores parlamentares no gabinete desse político estavam recebendo remuneração, inclusive vale-alimentação, sem nunca terem efetivamente exercido funções no local - ou seja, como funcionários fantasmas.

Os valores eram repassados ao empresário alvo da ação. As investigações apontam um desvio de R$ 388 mil dos cofres públicos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Também está em investigação a prática de corrupção envolvendo servidor público do executivo municipal visando reduzir eventuais multas do setor de construção civil em benefício do empresário investigado.