Polícia desvenda morte de empreendedor digital ocorrida em 2021

Um assassinato ocorrido em julho de 2021, em que um homem, Marcos Danilo dos Santos Rocha, de 25 anos, empreendedor digital, foi morto a tiros, na garagem de uma casa, em Contagem, foi finalmente esclarecido pela Polícia Civil, com a descoberta de uma verdadeira trama. A. H. M., de 42 anos, empresário da construção civil, em Lagoa Santa, é acusado de ser o mandante. O executor, um funcionário dele, seria um pedreiro. O mandante e o executor já foram identificados e estão presos.

Toda a trama foi desvendada pela Delegacia de Homicídios de Contagem, comandada pelo delegado Ítalo Fernandes. Segundo ele, crimes desse tipo, quando há um mandante, são sempre muito difíceis de esclarecer. “Somente o inquérito, onde está toda a investigação, tem 500 mil páginas”, revela o policial, que acredita que dentro de 15 dias enviará o processo para a Justiça.

Tudo começou, segundo o delegado, com a amizade entre a vítima e o mandante, que começou cerca de seis meses antes do crime. Os dois se conheceram num motoclube. A paixão pelas motocicletas acabou aproximando a dupla.

Os dois passaram a frequentar, segundo o delegado Ítalo, a casa um do outro. “As famílias se tornaram amigas, a ponto de os filhos também conviverem”, conta.

Tudo transcorria normalmente, até que o empresário pediu ao “amigo” R$ 100 mil emprestados e prometeu que pagaria tudo em, no máximo, 60 dias. A vítima não se preocupou, pois considerava o empresário um de seus melhores amigos.

“Só que o tempo passou e ao final dos 60 dias, o pagamento não aconteceu”, conta o delegado Ítalo. “O empresário pediu mais 30 dias para efetuar o pagamento, ou parte dele, com o que a vítima concordou."

Nesse tempo, a vítima passou a enfrentar problemas financeiros e pegou R$ 30 mil emprestados com o sogro. “O dinheiro que ele emprestou para o “amigo” seria utilizado para comprar os móveis da casa nova do empreendedor digital”, afirma o delegado.

Passaram-se os 30 dias e nada de o empresário pagar, nem mesmo parte do dinheiro, como havia prometido. Em dificuldades financeiras, a vítima decidiu vender sua motocicleta e pediu ajuda, por incrível que pareça, ao empresário, para realizar o negócio.

Emboscada

Foi quando, segundo o delegado, o empresário armou uma emboscada que culminaria com a morte do empreendedor digital.

“Ele chamou um funcionário de sua empresa, um pedreiro, para executar parte do plano, na verdade, para matar a vítima. Esse funcionário tinha ficha suja. Ele tinha cometido um crime, esteve preso, mas estava tentando regenerar-se. Foram-lhe oferecidos R$ 50 mil, ou seja, a metade do que o empresário devia ao empreendedor digital. O pedreiro aceitou”, conta o policial.

O empresário comprou um celular e passou a orientar o pedreiro nas negociações com a vítima. E armou um encontro entre eles, para fechar o negócio, ou seja, a compra da motocicleta. O valor acertado: R$ 34 mil. “Só que no primeiro encontro marcado, o suposto comprador se atrasou e a vítima foi embora”. Um novo encontro, para supostamente “concretizar” o negócio foi marcado para o dia seguinte”, conta Ítalo.

A casa do encontro fica no Bairro Tropical. A vítima foi até o local e entrou na garagem. Pouco depois foi surpreendido pelo pedreiro, que o matou a tiros e fugiu. O pedreiro usava uma motocicleta e uma arma que foram emprestadas pelo empresário. Logo depois do crime, ele se encontrou com o mandante, para devolver a motocicleta e o revólver.

O pedreiro, segundo o delegado Ítalo, esperava receber o dinheiro naquele momento, o que não aconteceu. O mandante acabou pedindo mais uma semana. Esse dinheiro nunca foi entregue ao executor.

O pedreiro seguiu trabalhando na empresa do mandante, mas nunca recebeu o dinheiro combinado pelo assassinato. “Ele ficou na firma até meados de 2023, quando o empresário acertou uma obra num condomínio, que exigiu a folha corrida dos trabalhadores que estariam na obra. O pedreiro tinha ficha suja, por isso saiu da empresa.

Investigações

Logo que o crime ocorreu, o delegado Ítalo Fernandes assumiu o caso e, desde então, fez um trabalho meticuloso para chegar aos matadores. Ele conta que, a princípio, não havia suspeita. “Nem mesmo de latrocínio." Segundo ele, o mandante continuou a frequentar a casa da vítima, como se fosse, realmente, amigo do morto.

Um total de 15 testemunhas foram ouvidas, até que o telefone do empreendedor digital despertou a atenção para um número registrado várias vezes, e relatava a negociação para a compra da motocicleta. E foi através dessas chamadas, que a polícia acabou chegando à história real do crime. “São páginas e mais paginas de conversas. Levantamos todos os números de telefone com quem Marcos Danilo tinha contato."

Chegaram ao pedreiro, que acabou confessando e disse o passo a passo do crime. E também que tinha cometido o crime por causa do dinheiro, que o seduziu. “Descobrimos, por exemplo, que o empreendedor tinha uma empresa em Portugal e que foi determinante para tomar a decisão de pedir a prisão preventiva dele”, diz Ítalo.

Ele continua. “Descobrimos, também, que o empresário e mandante tinha uma vida financeira desregrada. Eram muitas as viagens para o exterior e, provavelmente, foi esse o motivo de ele ter pedido o dinheiro emprestado."

