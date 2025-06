'Festa do buraco' celebra tradição entre vizinhos e bomba nas redes sociais

A vida agitada e corrida das grandes cidades vem, ao longo das últimas décadas, extinguindo a tradição de envolver os vizinhos na rotina da família — inclusive nas comemorações. No entanto, em duas residências situadas na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, esses velhos hábitos não apenas sobrevivem, como também se tornaram motivo até para fazer festa.

No passado, as casas das famílias Magalhães e Oliveira Campos eram separadas por um muro baixo, de modo que os vizinhos podiam conversar e trocar quitutes por cima dele. Com o tempo, no entanto, foi necessário subir essa parede. Para que ela não impedisse a socialização, os moradores mantiveram uma pequena abertura — do tamanho exato para a passagem de um tabuleiro de forno.

E, assim, as tradições se mantêm há mais de 40 anos. Em 2022, os vizinhos tiveram a ideia de organizar uma comemoração para celebrar as décadas de amizade. O perfil Barreiro Memes fez um post sobre a confraternização, com o jocoso nome de “festa do buraco”, que acabou viralizando nas redes sociais — era o que faltava para a história de amizade entre as famílias se tornar, de vez, famosa na região.

"Depois dessa repercussão, tem gente até querendo comprar ingresso", brinca Matheus Lobato Magalhães, de 28 anos, membro de uma das famílias. Ele conta que os vizinhos já fizeram duas festas, sendo que a última, no fim de 2024, foi justamente a que apareceu nas redes sociais.

Netos das famílias Magalhães e Oliveira Campos sempre frequentam as confraternizações; entre eles, está Matheus, o quinto da esquerda para a direita Matheus Lobato Magalhães/Arquivo Pessoal

"O legal disso tudo é que gente já tem, aí, mais de 40 anos de buraco; foi realmente uma brincadeira que a gente fez para celebrar", diz o membro da família Magalhães. "Foi mais um motivo que a gente criou para brincar, para comemorar, para se divertir. E para comer comida boa", complementa.

Além de promover a confraternização entre os vizinhos, Matheus destaca que a festa também é uma forma de homenagear sua avó, que mora em uma das casas e sofreu um AVC há alguns anos. "Ela sente prazer em estar todo mundo junto, então isso foi muito por ela, por essa questão de sempre estarmos juntos, sempre estarmos na casa dela", sintetiza. "Sempre é um motivo para comemorar a vida", acrescenta.

Matheus explica que a festa não tem data certa para ocorrer, mas admite que os vizinhos já pensam em organizar uma nova edição. "Neste ano, provavelmente, vai rolar. A gente não sabe quando, mas vai rolar", promete.