Ladrão de carros é preso em flagrante enquanto 'depenava' painel

Um ladrão de carros foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) nesta terça-feira (24/6), no Bairro Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. No momento da detenção, ele desmontava um veículo que havia furtado pouco tempo antes.

De acordo com informações divulgadas pela corporação, agentes do 22º Batalhão da PMMG retornavam de uma solenidade quando foram surpreendidos por um homem que entrou na frente da viatura. Ele informou que havia acabado de ser vítima de um furto de veículo.

Diante disso, o homem entrou na viatura e os militares iniciaram uma busca pela região. Pouco tempo depois, encontraram o criminoso dentro do próprio carro furtado. No momento da abordagem, o suspeito desmontava o painel e outras partes do interior do veículo.

O ladrão foi preso em flagrante. Com ele, foram apreendidos materiais usados para arrombar veículos. De acordo com informações da PMMG, o suspeito já tinha passagens por roubo, associação criminosa, porte de arma de fogo, furto e adulteração de sinal.