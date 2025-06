Grupo criminoso especializado em roubo de café é alvo de operação

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um grupo criminoso especializado no roubo de café é alvo de uma operação do Ministério Público na manhã desta terça-feira (24/6), em Minas Gerais e Pernambuco.

A ação cumpre 25 mandados de prisão, 22 mandados de busca e apreensão domiciliar e 38 apreensões/sequestros de veículos, indisponibilidade de imóveis e bloqueios de numerários.

Os mandados foram cumpridos nos municípios de Patrocínio (MG) e Ibiá (MG), no Alto Paranaíba, Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro, Alfenas (MG), no Sul de Minas, e Caruaru, em Pernambuco.

Segundo o MP, a operação tem como objetivo desarticular organização criminosa responsável pela prática de delitos patrimoniais - como roubos majorados e furtos qualificados, adulterações e lavagem de capitais.

“O grupo se dedicava à subtração de cargas de alto valor, em especial, de café, cometendo crimes com emprego de grave ameaça exercida com armas de fogo e de fraude para desvio das cargas, com auxílio de motoristas integrantes da organização”, divulgou o Ministério Público.

A investigação aponta que o grupo criminoso causou prejuízo que ultrapassa R$ 5 milhões em um esquema que operava em larga escala.

A operação foi coordenada pelo GAECO Regional Patos de Minas, em conjunto com a 10ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais e o 10º Departamento da Polícia Civil de Minas Gerais.