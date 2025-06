BH pode ter chuva até quarta (24/6), alerta Defesa Civil

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta para possibilidade de chuva de até 20 milímetros, com rajadas de vento em torno de 45 km/h, até as 8h desta quarta-feira (25).

Segundo o órgão municipal, ainda nesta terça-feira (24) a capital amanheceu com temperaturas baixas , e o dia deve seguir com céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva isolada em diferentes pontos da cidade.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Segundo o Inmet, o perigo potencial indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Recomendações

Durante o período de vigência do alerta de chuvas, a Defesa Civil de Belo Horizonte recomenda que a população mantenha a atenção redobrada e evite áreas de inundação, além de não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou nas proximidades de córregos e ribeirões.

Também é importante ficar atento a áreas de encostas e morros e não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores. Em caso de cabos elétricos rompidos, a recomendação é não se aproximar deles e ligar imediatamente para a Cemig (116) ou para a Defesa Civil (199).

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh

