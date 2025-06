Nova espécie de libélula é descoberta em área de proteção no Sul de Minas

Uma nova espécie de libélula acaba de ser descoberta no Sul de Minas Gerais, trazendo à tona a importância ecológica dos insetos e os impactos da altitude sobre a biodiversidade. O anúncio foi feito pelo Governo de Minas, nesta segunda-feira (23/6).

A identificação da espécie inédita, batizada de Brechmorhoga goncalvensis sp. nov., ocorreu durante uma pesquisa em áreas de campos de altitude no município de Gonçalves, na Região Sudoeste do estado, e dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) Fernão Dias.

A APA é uma unidade de conservação administrada pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF). A pesquisa foi conduzida pelo professor e pesquisador Marcos Magalhães de Souza, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSuldeMinas).

De acordo com o governo estadual, a nova libélula foi encontrada entre 1.250 e 1.670 metros de altitude, sempre próxima a riachos de águas corrente e em meio à vegetação da mata mista da Mata Atlântica — um bioma que, embora rico em biodiversidade, ainda é pouco explorado do ponto de vista entomológico.

A descoberta faz parte do projeto de pesquisa "Ecologia e Diversidade de Insecta (Lepidoptera e Odonata) e Arachnida (Opilione) em Floresta Mista na Área de Proteção Ambiental Fernão Dias". O estudo tem como objetivos principais o inventário da fauna local de borboletas, libélulas e opiliões, a produção de um acervo fotográfico científico e a análise dos efeitos da altitude sobre a biota da região.

Conservação e turismo aliados

Para o professor Marcos Magalhães de Souza, a descoberta da nova espécie não apenas contribui com a ciência, como também pode impulsionar o turismo sustentável. "Essa libélula se torna, simbolicamente, um mascote para o município de Gonçalves. Isso fortalece o valor conservacionista do local e sua atratividade como destino de ecoturismo" , afirma o pesquisador.

A pesquisa também reforça o papel das parcerias entre instituições públicas de ensino e pesquisa, sociedade civil e órgãos ambientais na conservação da biodiversidade. "É um exemplo de como o conhecimento científico pode se integrar à gestão das áreas protegidas e ao desenvolvimento sustentável das comunidades locais", completa.

Libélulas: sentinelas dos ecossistemas

As libélulas são consideradas bioindicadores ambientais de excelência. Suas ninfas, que vivem na água, são predadoras de outros organismos aquáticos, enquanto os adultos ajudam a controlar populações de insetos em ambientes terrestres. Essas características fazem das libélulas componentes-chave nas cadeias alimentares e na manutenção do equilíbrio ecológico.

Apesar de sua importância, os estudos sobre a diversidade e distribuição de libélulas no Brasil ainda são escassos. Por isso, pesquisas como esta são fundamentais para ampliar o conhecimento científico, guiar políticas de conservação e assegurar a proteção de habitats sensíveis como os ambientes de altitude.

Com a revelação da Brechmorhoga goncalvensis sp. nov., as montanhas do Sul de Minas se consolidam como um importante refúgio da biodiversidade brasileira — e lembram que ainda há muito a ser descoberto sobre os pequenos grandes habitantes de nossos ecossistemas.

Biodiversidade e Biomas do país

O Brasil ocupa quase metade da América do Sul e é o país com a maior biodiversidade do mundo. São mais de 124.000 espécies da fauna, mais de 44.000 espécies da flora e mais de 8.000 espécies de fungos conhecidos no País, espalhadas pelos seis biomas terrestres e três grandes ecossistemas marinhos.

Suas diferentes zonas climáticas do Brasil favorecem a formação de biomas (zonas biogeográficas), a exemplo da Floresta Amazônica, maior floresta tropical úmida do mundo; o Pantanal, maior planície inundável; o Cerrado, com suas savanas e bosques; a Caatinga, composta por florestas semiáridas; os campos dos Pampas; e a floresta tropical pluvial da Mata Atlântica.

Além disso, o Brasil possui uma costa marinha de 3,5 milhões km², que inclui ecossistemas como recifes de corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários e pântanos.

Essa abundante variedade de vida abriga mais de 20% do total de espécies do mundo, encontradas em terra e água. A rica biodiversidade brasileira é fonte de recursos para o País, não apenas pelos serviços ecossistêmicos providos, mas também pelas oportunidades que representam sua conservação, uso sustentável e patrimônio genético.



Iago Almeida / Especial ao EM