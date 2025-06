Santuário do Caraça vira arraiá com programação junina neste fim de semana

Barraquinhas de doces tradicionais e quadrilhas já agitam as ruas de diversas cidades mineiras, que celebram o período das festas juninas. No embalo dessa tradição cultural, o Santuário do Caraça, localizado entre os municípios de Catas Altas e Santa Bárbara, na Região Central do estado, preparou uma programação para entrar no clima. Nos dias 28 e 29 de junho, o ponto turístico vai se transformar em um "arraiá" para moradores e turistas, com atrações e muita dança.

O Santuário é um destino famoso em se tratando de história e religiosidade e, por isso, vai promover uma celebração entre a fé, a cultura e a alegria das tradições juninas. A agenda inclui música ao vivo e apresentação do grupo de quadrilha Feijão Queimado. Para o público interessado em participar, é necessário pagamento de day use (R$ 35 - em dias de semana; R$ 45 - finais de semana e feriados). O valor não inclui os comes e bebes.

O São João do Caraça, além de valorizar e preservar o patrimônio cultural das festas juninas, ainda vai incentivar a economia local. Isso porque o cardápio das barracas serão operadas por moradores da região.

As comemorações foram pensadas para agradar toda a família, promovendo alegria e integração em um ambiente seguro e acolhedor. “É uma grande oportunidade para vivenciar o melhor das festas de São João em meio à natureza e à tradição, no coração do Caraça”, conclui Pablo Azevedo, gerente geral do Santuário do Caraça.

Confira a programação

Sábado – 28 de junho | 10h às 16h

Barracas com comidas típicas da culinária junina

Apresentação do grupo Feijão Queimado

Música ao vivo com Tupete Silva

Domingo – 29 de junho | 12h às 16h

Apresentação de grupos escolares

Show com Tupete Silva

Serviço

Endereço: Estrada do Caraça, Km 9 - Entre os municípios de Catas Altas e Santa Bárbara - CEP 35960-000. Fácil acesso pelas rodovias BR 381 e MG 436, além do da possibilidade de ir por trem (Estação Dois Irmãos - Barão de Cocais)

Entrada:

R$ 35 (em dias de semana)

Finais de semana, feriados e datas comemorativas: R$45 (por pessoa).

Idosos: 50% de desconto.

Moradores de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara possuem 50% de desconto.

Entrada gratuita na 1ª quarta-feira de cada mês para os moradores de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia