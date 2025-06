Laysa Peixoto confirma que fez simulação estudantil e não pesquisa na Nasa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Laysa Peixoto, a mineira de 22 anos que viralizou na internet ao afirmar ser a primeira mulher astronauta do Brasil e que é líder de pesquisas da NASA (Agência Especial Americana) revelou detalhes sobre sua trajetória e corrigiu algumas informações que circularam nas redes sociais.

Em uma conversa com a cientista Gabriela Bailas, do canal Física e Afins, ela afirmou que participou “apenas” de um curso voltado para jovens estudantes oferecido pela Nasa, mas que não se trata de uma pesquisa e sequer publicou artigos sobre o tema.

No início da conversa divulgada por Gabriela, Laysa diz que nunca disse ter afirmado que seria astronauta da NASA, se colocando à disposição para esclarecer dúvidas e até fazer uma transmissão ao vivo com a influenciadora. “As mídias brasileiras não verificaram minhas informações e fizeram uma pergunta sem noção que nunca foi afirmada por mim, como se a NASA tivesse algo haver com a seleção de astronautas de uma EMPRESA PRIVADA”, escreveu, se referindo ao voo da Titans Space, previsto para 2029.

“Além disso, a escolha do programa NASA L'SPACE de me colocar como Project Investigator quando eles selecionaram minha ideia dentre as demais ideias da equipe para que a equipe desenvolvesse, pode ser confirmado diretamente com eles, assim como a oficialidade do programa e a realidade de desenvolvimento e submissão de propostas tecnológicas à NASA”, continuou.

Em seguida, Gabriela pede para que Laysa mande artigos e outras informações na conversa das duas e pergunta sobre a participação da mineira em um projeto científico no Japão, que a jovem de 22 anos tinha citado em uma entrevista ao site Palavra Cruzada. “Foi o projeto Galaxy Cruise do NAOJ (National Astronomical Observatory of Japan), que é um projeto com cidadãos não cientistas necessariamente. Esse da matéria escura, foi um programa do Instituto ScietyLab, eles têm um perfil aqui no Instagram”, respondeu.

“Mas você tem publicação? Ou você apenas participou de projetos de estudantes e etc? Tipo summer school e tal? Porque pelo que estou entendendo o que você fala que é pesquisa, não é de fato uma pesquisa original, publicação com artigos, etc, é mais em âmbito de formação”, questionou Gabriela.

Então, Laysa esclarece que o curso era uma espécie de simulação para que estudantes aprendessem a desenvolver artigos científicos, que não foram publicados em journals ou revistas acadêmicas. “Entendi, a maior parte desses programas eu realizei com grupos como o ScietyLab, e programas para jovens físicos, do ICTP, então foram mais programas de formação e programas em que eles nos ensinaram a desenvolver artigos científicos, como o projeto final do programa do ICTP, ou do ScietyLab, que fizemos um artigo na época que foi revisado por algumas cientistas e pesquisadoras brasileiras na área ao redor do mundo. Como fazem muitos anos, vou buscar tudo isso que tenho por e-mail, google docs etc para te mandar. Posso enviar por e-mail ou algum outro formato mais fácil?”, apontou Laysa.

Simulação na NASA

No vídeo publicado no YouTube, Gabriela esclarece que a participação no projeto japonês é um programa de formação, não uma pesquisa original. Ela volta à conversa com Laysa, questionando, agora, sobre o curso na NASA.

“Esse programa da Nasa é desenvolvido e conduzido pelo John Dankanich, do Center Chief Technologist, do NASA Marshall Space Flight Center, ou seja, durante o programa eles nos ensinam como fazer as propostas para nasa e depois das propostas serem desenvolvidas e revisadas, elas são submetidas oficialmente ao sistema da NASA como propostas oficiais”, esclareceu Laysa. Ou seja, ela deu uma sugestão para a Agência Espacial, que foi acatada – mas ela não faz parte da equipe de pesquisadores atuais da empresa americana.

“No momento não participo mais do programa, mas até o final do desenvolvimento da proposta eu fui project investigator e foi submetida oficialmente pelo programa. Eu participei de dois programas, o MCA e o NPWEE, em que essas designações são dadas pelos próprios diretores do programa, então não fui eu quem me atribuiu esse título”, tentou argumentar a mineira.

Gabriela rebateu dizendo que ela ter escrito a proposta já foi algo muito positivo, e que Laysa não precisaria extrapolar o currículo, que já é admirável por si só. “É que para desenvolver a proposta, analisamos e estudamos a documentação da NASA, inclusive as conversas dos astronautas durante o programa Apollo, para fazer a proposta, então foi mais complexo do que só preencher um formulário de tecnologia da agência”, escreveu a mineira.

Inconsistências no currículo

Sobre as diversas informações desencontradas em seu perfil no Linkedin, que foi apagado, Laysa disse que cometeu alguns erros na hora de atualizar o perfil, o que gerou essas confusões. “Eu fiz o Enem 2020, entrei na pandemia quando as aulas estavam online, e no segundo semestre de Física. Em 2021, a UFMG publicou que descobri o Asteroide e tal, na época mostrando que eu estava no segundo período. Só que a mídia distorceu isso, dizendo que eu saí no segundo período de Física, só que, na verdade, eu não me registrei pro segundo semestre do ano letivo de 2023, porque eu recebi uma bolsa para estudar em Manhattan University (antiga Manhattan College)”, defendeu.

Já sobre o curso do Massachusetts Institute of Technology (MIT), ela esclareceu se tratar de um curso online, não se tratando de uma graduação. Mas, como nunca colocou a especificação, isso levou a confusão.

“Sobre Columbia, o maior erro que fiz sobre isso, eu adicionei antes de ter entrado no programa, porque eu descobri um programa acelerado em que você faz algumas matérias e provas de testar o conhecimento, essas provas gerais pré-grad school, e errei em postar estando no meio do caminho nesse processo”, confessou.

Por fim, Gabriela pergunta sobre o curso de piloto, que seria necessário para a missão especial da Titans. “No final de 2022, recebi uma bolsa para meu treinamento como piloto na escola VelAir no Carlos Prates, para fazer todas as licenças com eles. Em 2023, realizei aulas e voos até me mudar. Então assim que voltar ao Brasil, agora que a escola está na Pampulha, vou continuar meu treinamento como piloto, e a Titans Space me prometeu e publicou no LinkedIn que vão investir no meu treinamento também, principalmente como piloto”, respondeu Laysa.

Relembre o caso

A mineira Laysa Peixoto viralizou nas redes sociais após afirmar ser astronauta e estar selecionada para um voo espacial em 2029 pela empresa privada Titans Space. Aos 22 anos, Laysa declarou que fará parte da turma oficial de astronautas de 2025 e será a primeira brasileira a viajar ao espaço nessa missão inaugural. Ela também deu diversas entrevistas e palestras em que ela afirmava liderar pesquisas na NASA e estar matriculada em cursos de pós-graduação nos Estados Unidos.

No entanto, a Agência negou que Laysa tenha participado de qualquer treinamento oficial para astronautas e afirmou que ela não está no atual processo de seleção da agência. Já a UFMG, em que a mineira afirmou ter estudado, confirmou que a estudante foi desligada do curso de Física em 2023, enquanto a Universidade Columbia, citada por Laysa como local de mestrado, não encontrou registros de matrícula.

Já a Titans Space, empresa privada que oferece voos espaciais turísticos, confirmou a seleção da mineira para um programa de treinamento que deve durar vários anos, mas ainda não possui licença oficial para realizar voos comerciais tripulados. Até o momento, sequer possui uma nave espacial.