MG: dois homens são presos por desviar combustível de distribuidora

Dois homens foram presos, nesta quarta-feira (18/6), desviando combustível de um caminhão que abastece revendas em Uberlândia e outras localidades do Triângulo Mineiro. Um dos envolvidos trabalhava na empresa lesada há dois meses.



O produto havia sido carregado por uma transportadora de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, a uma base de distribuição no Bairro Canaã, na Zona Oeste de Uberlândia, e seria descarregado em postos clientes da transportadora.



Porém, ao sair da distribuidora com 15 mil litros de óleo diesel, o caminhoneiro estacionou às margens da Avenida Alda Borges Leão e fez o transbordo de parte da carga para um motorista receptador. Eles foram flagrados por uma equipe da Polícia Civil (PCMG).



O condutor, de 46 anos, foi detido por furto. Ele informou que era recém-contratado da empresa de Governador Valadares, mas não deu detalhes de como age nem há quanto tempo pratica o crime.



Já o receptador, da mesma idade, disse ser de Uberlândia e afirmou que conhece o motorista. Ambos foram autuados e levados para o Presídio de Uberlândia.

A transportadora, em Governador Valadares, foi comunicada da prisão do empregado e do crime praticado. O caso segue em investigação.