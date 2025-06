A Viação Águia Branca, uma das maiores empresas de transporte rodoviário do Brasil, lançou a promoção inédita "Viaje Grátis com a Águia Branca", que promete movimentar o setor e recompensar passageiros com prêmios que vão de viagens grátis por até um ano a valores em dinheiro que somam R$ 10 mil. A ação é válida para todos os clientes que adquirirem passagens de ida e voltarem em uma única transação nos canais oficiais da empresa até dia 14 de dezembro deste ano.

Com mais de 750 destinos distribuídos por oito estados - Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Sergipe e Pernambuco -, a empresa transporta cerca de 9 milhões de passageiros por ano. Agora, com a nova campanha, busca valorizar a fidelidade do cliente e incentivar o planejamento antecipado das viagens.

"Temos um carinho muito grande pelos nossos passageiros. Sabemos que o sonho de muita gente é poder viajar mais e melhor, e esse projeto foi pensado justamente para isso: premiar quem escolhe a Águia Branca com uma chance real de ganhar", explica Grasiella Drumond, gerente executiva de marketing da marca.

Minas Gerais é um dos focos estratégicos da campanha, com destaque para as conexões de cidades do interior com as capitais do Sudeste. Linhas que ligam municípios como Belo Horizonte, Teófilo Otoni, Ipatinga e Caratinga a São Paulo e Rio de Janeiro deverão ser beneficiadas com maior visibilidade.

Além disso, um gerente de marketing da empresa destaca a mudança no comportamento dos passageiros no pós-pandemia: "Houve uma digitalização muito forte, algo que ainda era um desafio para o setor. Hoje, nossos canais digitais têm alta adesão, o que nos dá mais liberdade para pensar em ações como essa. Também vimos um aumento nas viagens a trabalho e para eventos, o que influencia diretamente o nosso planejamento".

Leia Mais Bariloche no inverno: guia para aproveitar com as crianças Dia do Turista: aprenda seus direitos como viajante Por que a maior praia do mundo ainda é um destino pouco explorado?

A promoção é dividida em três fases, com sorteios programados para os dias 14 de agosto, 3 de outubro e 14 de dezembro Reprodução/VAB

Como participar

A promoção é dividida em três fases, com sorteios programados para os dias 14 de agosto, 3 de outubro e 14 de dezembro. Para concorrer, basta comprar passagens de ida e volta em um único pagamento, utilizar as passagens dentro do período da promoção e realizar o cadastro no hotsite oficial da campanha.

Cada passagem comprada e utilizada garante uma chance de participação, e os sorteios são realizados em nome do passageiro. O processo é válido para compras realizadas em todos os canais oficiais da empresa: site, aplicativo, agências próprias e parceiros credenciados.

Os prêmios

Os prêmios chamam atenção tanto pelo valor financeiro quanto pela liberdade de viajar sem custos. São três níveis:

1º prêmio: R$ 5 mil em cartão pré-pago + 3 meses de passagens grátis para o ganhador e um acompanhante;

2º prêmio: R$ 5 mil + 6 meses de viagens grátis para o ganhador e um acompanhante;

3º prêmio: R$ 10 mil + 1 ano de viagens grátis com direito a acompanhante.

“Esse é o tipo de benefício que transforma a rotina de quem viaja a trabalho ou deseja visitar uma família com mais frequência. É uma campanha que conversa com diferentes perfis de clientes”, afirma Grasiella.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para quem ainda não conhece os serviços da Águia Branca, essa é uma oportunidade única de viajar com conforto, segurança e ainda concorrer a prêmios. "É a chance de transformar uma viagem simples em uma experiência ainda mais marcante. E quem sabe, garantir um ano inteiro de passagens grátis", reforça a executiva.