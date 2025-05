Promoções podem influenciar decisão de compra do consumidor

Promoções têm um papel significativo na decisão de compra dos consumidores, principalmente em contextos de incerteza econômica. Segundo pesquisa PoderData divulgada em março de 2025, 65% dos entrevistados perceberam aumento nos preços das compras de supermercado e nas despesas gerais nas semanas anteriores. A preocupação é crescente: em janeiro, esse número era de 61%. Essa percepção cria um ambiente em que o consumidor busca alternativas para manter seus padrões de consumo sem comprometer o orçamento.

Pensando nisso, ações promocionais estratégicas são uma ferramenta para atrair novos consumidores e fidelizar os atuais, reforçando o valor da marca, incentivando a recompra e a aproximação com o cotidiano do cliente. Um exemplo é a promoção “Junta Que o Prêmio Dobra”, que une Veja e Vanish, marcas da Reckitt Comercial.

“A estratégia é integrar o público das duas marcas, gerando conversão cruzada e fortalecendo awareness em um território de uso compartilhado: o cuidado com a casa e com as roupas”, comenta Ana Paula Tintim, Head de Marketing de Vanish.

A cada R$ 20 em compras de Veja ou Vanish, o consumidor concorre a R$ 250 mil ao se cadastrar no site da promoção. Levando as duas marcas na mesma nota, o prêmio se multiplica para R$500 mil, além de prêmios instantâneos de até R$ 700. Basta inscrever no site os itens adquiridos para entrar na disputa por uma surpresa.

“A compra de produtos de higiene e limpeza está inserida na rotina e no planejamento das pessoas. É um gasto essencial, e muitos não abrem mão da qualidade nem das marcas favoritas. A promoção busca retribuir a confiança e a preferência do público, oferecendo a chance de ganhar prêmios em dobro”, destaca Ana Beatriz Guerra, Head de Marketing de Veja.

Participação válida para pessoas jurídicas ou físicas, estas últimas maiores de 18 anos, mediante compras e cadastros realizados da 00h01 do dia 15/04/2025 até as 23h59 do dia 30/06/2025 (horário de Brasília), sendo limitada 19 números da sorte por CPF/CNPJ durante o período de participação. Entregue em certificado de ouro. C.A. SPA/MF 04.039685/2025.

Mesmo período, observado o limite de cadastro da modalidade assemelhada a sorteio.

Website: https://juntaqueopremiodobra.com.br/cadastro