MG: homem mantinha ex e filha em cárcere privado e as ameaçava de morte

A Polícia Militar (PMMG) de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, prendeu nessa terça-feira (10/6) um homem, M. P. F., de 23 anos, conhecido traficante da cidade, que mantinha a ex-companheira, J. C. C. D., de 21 anos, e a filha, M. H. C. F., de apenas 3, em cárcere privado, mediante ameaça de morte.

A PMMG recebeu uma denúncia e mandou uma equipe à residência, na Vila União, para verificação. Os policiais bateram à porta, chamando pelo nome do homem. O suspeito não respondia, e os militares perceberam que uma música que tocava no interior da residência tinha o volume aumentado.

Pouco depois, o homem atendeu aos chamados dos policiais, por uma fresta da porta. Eles perguntaram pela ex-companheira e filha dele. O suspeito respondeu que a menina estava na creche, e a mulher, na casa.

Os policiais disseram, então, que estavam ali para averiguar uma denuncia de cárcere privado. Ele negou e, se dirigindo à mulher, perguntou se ela o teria denunciado.

Os policiais encontraram, dentro de um muro, um revólver e, no guarda-roupas, munição.

A verdade

A mulher contou que o casal estava separado e que há uma semana o ex-companheiro havia retornado à casa e dizia que não iria sair de lá. Ele ameaçar matar a ex-companheira e suicidar-se em seguida.

Todos os dias desde então, a mulher saía para levar a filha à creche e era sempre vigiada pelo homem, que a seguia. Ela era obrigada a voltar para casa.

A mãe do homem, J., contou aos policiais que seu filho tinha ideia fixa e que não aceitava a separação. E que já havia dito, várias vezes, que assassinaria a ex-companheira, a filha e que se mataria em seguida.

Segundo relatório da PMMG, o homem, que foi preso e levado para a Delegacia de Plantão de Governador Valadares, tem várias passagem pela polícia, por tráfico de drogas.

