Jovem que raptou adolescente de 14 anos é indiciado

Um jovem de 18 anos, suspeito de manter a namorada, uma adolescente de apenas 14 anos, em cárcere privado, foi indiciado em dois procedimentos pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta sexta-feira (6/6). Ele vai responder pelos crimes de ameaça contra a mulher por razões de gênero, sequestro e cárcere privado, divulgação de cena de conteúdo pornográfico e descumprimento de medida protetiva.

O suspeito já está preso preventivamente. Ele foi detido em flagrante no último sábado (30/5), no Bairro Amarante, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no mesmo local onde a vítima foi encontrada.

De acordo com as investigações, o ex-namorado ameaçou divulgar conteúdo íntimo da adolescente na terça-feira passada (27/5), caso ela não o encontrasse. A jovem cedeu e foi levada, contra a vontade, ao Bairro Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste de Belo Horizonte. Ela teria sido mantida no local por dois dias, sob vigilância e ameaças com uma faca.

Na quinta-feira seguinte (29/5), a mãe da adolescente compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) para informar o desaparecimento da filha. Ela relatou que a jovem poderia estar sendo mantida em cárcere privado pelo ex-namorado. Os policiais civis iniciaram a investigação e chegaram ao local onde a vítima estava por meio de denúncias.