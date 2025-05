Quase 30 cidades de Minas estão em alerta para chuva intensa

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Ao menos 29 cidades de Minas Gerais estão em alerta para chuvas intensas nesta sexta-feira (23/5).

O alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) comunica chuva de 30 quilômetros por hora ou até 50 milímetros por dia e ventos intensos de até 60km/h.

O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo.

O comunicado é válido até a manhã deste sábado (24/5).

Cidades da Zona da Mata, Sul e Sudoeste de Minas estão no alerta.

O alerta amarelo para chuvas usado pelo Inmet representa risco moderado. Ele serve como um aviso de observação, no qual o evento meteorológico pode acontecer nas próximas 120 horas (5 dias). É uma situação meteorológica com potencial de tornar-se perigosa.

Lista das cidades

Além Paraíba

Antônio Prado de Minas

Barão de Monte Alto

Belmiro Braga

Bocaina de Minas

Caiana

Carangola

Chiador

Espera Feliz

Estrela Dalva

Eugenópolis

Faria Lemos

Itamonte

Itanhandu

Leopoldina

Mar de Espanha

Palma

Passa Quatro

Passa Vinte

Patrocínio do Muriaé

Pirapetinga

Recreio

Rio Preto

Santa Bárbara do Monte Verde

Santana do Deserto

Santa Rita de Jacutinga

Simão Pereira

Tombos

Volta Grande