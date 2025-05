MG: Justiça garante posse de estrada à comunidade quilombola

A Justiça Federal reconheceu, em decisão liminar, a posse coletiva da Comunidade Quilombola de Pontal, em Paracatu, no Noroeste de Minas, sobre uma estrada e uma ponte utilizadas historicamente para conectar os núcleos familiares do território.

A medida atende a uma ação civil pública movida pelo MPMG após o bloqueio do acesso pelo proprietário da terra em agosto de 2023. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira (8/5) no portal oficial do MPMG.

A sentença determina que o proprietário rural René Adjuto Lepesqueur reconstrua a estrada e a ponte, e se abstenha de impedir o tráfego ou destruir a infraestrutura. A liminar ainda obriga o município de Paracatu a realizar as obras necessárias caso o proprietário não as faça, com previsão de ressarcimento posterior. O descumprimento da decisão poderá resultar em multa de até R$ 500 mil.

Desde sua construção em 1957, a estrada era utilizada livremente pela comunidade até que o bloqueio recente comprometeu o direito de ir e vir dos moradores, além de afetar práticas religiosas, econômicas, esportivas e sociais do quilombo.

Nesse sentido, a ACP afirma que as relações sociais da comunidade foram diretamente prejudicadas. Além da obrigação de refazer as vias, a Justiça reconheceu formalmente a servidão de passagem - o que assegura o uso coletivo do trajeto pela comunidade.

Confira um trecho da decisão:

Trata-se de medida liminar requerida no bojo de Ação Civil Pública - ACP proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS – MPMG na Justiça Estadual, Comarca de Paracatu/MG, em desfavor de RENÉ ADJUTO LEPESQUEUR e MUNICÍPIO DE PARACATU por intermédio da qual pretende: a) a reintegração da posse da servidão de passagem para a Comunidade Quilombola de Pontal; b) obrigar o primeiro requerido a se abster de impedir o trânsito e as obras necessárias ao refazimento e futuras manutenções da ponte e da estrada, bem como de destruí-las; c) obrigar o MUNICÍPIO a realizar todas as obras necessárias para refazer a estrada e a ponte, sob pena de multa, registrando e comprovando todos os gastos efetuados para que ao final seja ressarcido pelo primeiro requerido; e d) subsidiariamente, obrigar o primeiro requerido a realizar todas as obras necessárias para refazer a estrada e a ponte, sob pena de multa.

Para a promotora de Justiça Mariana Duarte Leão, uma das autoras da ação junto ao promotor Lucas Sanches Tizzo, a decisão representa “um marco na afirmação dos direitos territoriais quilombolas, no enfrentamento ao racismo ambiental e estrutural e na efetivação do direito de ir e vir e do modo de vida tradicional da comunidade de Pontal”.



