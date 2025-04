Homem investe contra policiais militares e acaba morto

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Ao recusar atender à voz de prisão dada por policiais militares, e investir, com uma faca nas mãos, contra um deles, um homem de 44 anos morreu na madrugada desse domingo (27/4), depois de ser baleado por um policial militar. O fato ocorreu em Alfenas, no Sul de Minas.

A Polícia Militar recebeu um chamado para uma ocorrência de perturbação do sossego. Era um local de residências e kitinetes, que eram alugadas. Segundo o proprietário dos imóveis, um dos inquilinos vivia causando problemas, como danificar a área comum das habitações.

O homem estaria enfurecido e ameaçava outros vizinhos, por isso a polícia foi chamada. Ao chegarem ao local, encontraram um homem caído no chão, ainda vivo, com perfurações no tórax, mas ainda com vida. Ao lado dele, uma faca de cozinha.

Informados sobre o inquilino que parecia fora de si, os policiais seguiram para a área comum da habitação e lá encontraram o homem, com a faca na mão.

Foi dada ordem para que ele se deitasse, se entregando. Mas ao invés disso, o homem não acatou e investiu contra os policiais.

Um policial efetuou um disparo com um teaser (arma de efeito elétrico), mas ele, mesmo atingido, continuou investindo contra os policiais. Foi quando um dos policiais efetuou sete disparos, fazendo com que o homem caísse.

Ele foi socorrido pelos próprios policiais, sendo levado para um pronto-atendimento, mas não resistiu.

Numa verificação feita na residência do homem, os policiais encontraram cinco pinos de cocaína cheios e dois vazios. O material foi apreendido. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Testemunhas informaram que o homem era usuário de drogas e que constantemente criava confusão no condomínio.

O policial que atirou foi preso e sua arma apreendida. Ele foi colocado á disposição da Polícia Judiciária Militar.

