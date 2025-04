Morte de micos: Zoobotânica reforça campanha "Não dê comida aos animais"

Com a confirmação da morte de três micos-estrela pelos vírus da herpes (HSV-1) no Parque das Mangabeiras, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica reforçou a campanha “Não Alimente os Animais” a partir desta quinta-feira (24/04).

“Esse vírus da herpes é contraído na medida que os micos se alimentam de alimentos que nós visitantes ou moradores do entorno damos aos micos ou comemos parte dele ou manuseamos e deixamos para trás. Para nós não faz tanto efeito, mas no caso do mico-estrela é fatal”, explica Clair José Benfica, diretor da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica.

O diretor explica que uma das formas de contaminação dos micos seria por meio de alimentos oferecidos por pessoas contaminadas. Por isso, a campanha já é realizada durante todo o ano e informa sobre os riscos de oferecer comida para a fauna local, assim como orienta para o descarte correto de restos e embalagens para que fiquem fora do alcance dos animais.

Como reforço, está sendo feita uma capacitação dos funcionários para que se tornem multiplicadores da proteção dos animais junto aos visitantes. O grupo de educação ambiental do Parque das Mangabeiras também está desenvolvendo cartazes e folders atualizados para serem expostos em pontos estratégicos e entregues para a população.

Aos fins de semana, os estagiários abordam grupos de visitantes criando grupos focais para informar sobre os cuidados com a fauna. Segundo Benfica, as ações agora precisam avançar para a conscientização dos moradores do entorno do parque que, por conviverem com os micos, oferecem alimentos como forma de carinho.

“Uma ação aparentemente amorosa, mas eles têm alimentos suficientes no ecossistema deles e esse ato acaba prejudicando”, afirma o diretor.

As ações de reforço vão iniciar no Parque das Mangabeiras e, posteriormente, serão expandidas para outros 64 parques da capital abertos para visitação pública.

Mortes por herpes

Além dos três animais diagnosticados com herpes humana, um quarto que também morreu no início deste ano foi enviado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama, mas as análises não foram conclusivas. Segundo a Fundação, os números representam um cenário de surto apenas para a população de micos-estrela existente no Parque das Mangabeiras.

É importante destacar que, por se tratar de uma infecção comum, a doença apresenta poucos riscos para a população. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, por exemplo, 99% da população adulta já adquiriu imunidade na infância e na adolescência, tendo infecção assintomática ou em um único episódio, garantindo resistência ao vírus.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nos seres humanos, manifestação da doença apresenta bolhas nos lábios, boca ou ao redor dos olhos. Em caso de sintomas, a orientação é buscar atendimento médico para o cuidado adequado.