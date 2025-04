Missa da Unidade e Lava-pés marcam ‘quinta de fé’ na capital

Todo o clero da Arquidiocese de Belo Horizonte participa, na manhã desta quinta-feira (17), da Missa da Unidade, na Catedral Cristo Rei, na Região Norte da capital. À noite (19h), no mesmo templo e também sob a presidência do arcebispo metropolitano dom Walmor Oliveira de Azevedo, haverá a missa da Ceia do Senhor e a cerimônia do Lava-pés. A arquidiocese de BH reúne 28 municípios, incluindo BH.

Na Quinta-feira Santa, que marca a instituição da eucaristia, há dois momentos peculiares da Igreja Católica: só se pode celebrar a Missa da Unidade e não outras, e nela serão abençoados os santos óleos. Esses, depois, serão partilhados com todas as paróquias (no território da arquidiocese) para as celebrações dos sacramentos do batismo, crisma e unção dos enfermos.

O dia relembra também a última ceia de Jesus com os 12 apóstolos, quando o Messias lavou os pés dos discípulos, indicando o caminho do serviço e da humildade. Na última ceia, ao repartir o pão e o vinho, Jesus também instituiu o sacramento da Eucaristia, com o pão e o vinho consagrados. A partir da tarde desta quinta-feira, começa o tríduo pascal, que vai até o Domingo da Ressurreição, a Páscoa, dia mais importante do calendário católico.

Nas cidades mineiras, o Lava-pés é realizado em clima solene, com participação dos figurados bíblicos (os apóstolos). Em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), os fiéis podem presenciar a abertura do Santo Sepulcro (veja programação), na Igreja São Francisco de Assis, no Centro Histórico. Ainda às 15h, tem início a guarda do Senhor Morto e de Nossa Senhora das Dores.

Terra de fortes tradições religiosas, com destaque para a Semana Santa e seus ritos, a tricentenária Sabará guarda um momento emocionante na véspera da Sexta-feira da Paixão. A abertura do Santo Sepulcro, com a presença de religiosos e leigos, consiste em ritual de devoção popular e único no país, que remonta ao século 19. A celebração eucarística da Ceia do Senhor e a cerimônia do Lava-pés, em Sabará, vão ocorrer na Matriz Nossa Senhora da Conceição e na escadaria da Matriz Nossa Senhora do Rosário.

Devoção renovada

Na noite de ontem, em Santa Luzia (RMBH), os devotos seguiram as procissões com as imagens de Nossa Senhora das Dores (saiu da Capela Nossa Senhora da Conceição) e Nosso Senhor dos Passos (da Capela do Carmo). O encontro entre Maria, com veste roxa e espadas cravadas no peito, denotando o sofrimento, e o filho Jesus, carregando a cruz no seu martírio, ocorreu no adro da Capela do Bonfim, com a presença dos figurados bíblicos do Novo Testamento. O sermão ficou a cargo do bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Nivaldo Ferreira dos Santos.

Logo após o encontro, moradores e visitantes seguiram em um só cortejo até o Santuário Arquidiocesano, na Praça da Matriz, no Centro Histórico. Como se tornou tradição na cidade, o Coro Angélico entoou os motetos (cânticos em latim ouvidos apenas nesse período) com acompanhamento da Banda Geraldo de Brito. Ao final, os presentes ouviram o Canto da Verônica, referente à mulher que teria enxugado o rosto de Cristo durante a Via Dolorosa.

Para os católicos, que desde a Quarta-feira de Cinzas comparecem às cerimônias do período quaresmal no Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, a Procissão do Encontro entre Maria e Jesus ecoou através dos séculos e chegou, com atualidade, a 2025. “Representa bem a situação de muitas famílias, no mundo de hoje, que estão separadas, com filhos distantes. É preciso haver o ‘reencontro’ entre pais e filhos, unidos pela fé”, disse Marcilene Fortunato, coordenadora da comunidade Nossa Senhora da Conceição.

Marcilene estava ao lado de Elisa Teresinha dos Santos e Vanda Rezende ornamentando, com folhas de palmeira, a Capela Nossa Senhora da Conceição. Elisa relatou uma graça alcançada no dia da Procissão do Encontro, quando o filho recuperou a saúde, enquanto Vanda explicou que comparecer às missas, procissões e demais cerimônias da Paixão de Cristo “fortalece a fé e o compromisso com Deus”.

Integrante do Coro Angélico, Sandra Carvalho de Oliveira falou da sua emoção: “Para mim, de forma especial, a Procissão do Encontro representa a família. Ao longo da vida, temos muitas perdas, pessoas queridas que se foram. Mas, com fé em Deus, devemos fazer tudo para manter a harmonia familiar e viver com alegria. Rezo por todos”, contou.

Cerimônias da Semana Santa hoje:

Belo Horizonte

Às 9h – Missa da Unidade, na Catedral Cristo Rei (no Bairro Juliana, na Região Norte da capital). À noite (19h), missa da Ceia do Senhor.

Serra da Piedade, em Caeté (RMBH)

Início do sagrado tríduo pascal (na ermida). Às18h15, tem o Terço Mariano, seguindo-se (19h30) a Missa da Ceia do Senhor

Santa Luzia (RMBH)

20h – Missa solene da Ceia do Senhor e Rito do Lava-pés no adro do Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Júlio César Gomes Moreira

Sabará (RMBH)

15h – Abertura do Santo Sepulcro e início da guarda do Senhor Morto e de Nossa Senhora das Dores, na Igreja São Francisco de Assis

19h – Celebração eucarística da Ceia do Senhor e cerimônia do Lava-pés na Matriz Nossa Senhora da Conceição e na escadaria da Matriz Nossa Senhora do Rosário

Congonhas (Região Central)

19h30 – Missa na Basílica do Senhor Bom Jesus, com a cerimônia do Lava-pés e translado do Santíssimo para a capela. Adoração até meia-noite.

20h – Missa da Ceia do Senhor na Matriz Nossa Senhora Mãe da Igreja

Mariana, (Região Central)

19h – Missa da instituição da Eucaristia, do sacerdócio e do Mandamento Novo, com o rito do Lava-pés, na Catedral Basílica, presidida pelo arcebispo de Mariana, dom Airton José dos Santos. Após a celebração, haverá a procissão de trasladação do Santíssimo Sacramento para a capela.

Ouro Preto (Região Central)

17h30 – Missa Solene da Ceia do Senhor

20h30 – Na frente da Igreja São Francisco de Assis, haverá o Sermão do “Mandatum”, por monsenhor Nedson Pereira de Assis, recordando o ato em Jesus lava os pés de seus discípulos.

23h – Concentração no adro da Igreja São Francisco de Assis, Em seguida, os fiéis seguirão em Cortejo Penitencial pelas ruas da cidade.