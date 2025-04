Preso em Minas homem alugou carro e não devolveu

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem que havia alugado um veículo e desapareceu foi preso em flagrante pela Polícia Civil (PCMG) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nessa segunda-feira (14/4). Ele é suspeito, ainda, de vários outros crimes: roubo de veículos, tráfico de drogas e roubos em geral. O indivíduo está sendo indiciado por apropriação indébita e extorsão.

As investigações tiveram início depois que uma vítima procurou a delegacia para denunciar que tinha alugado seu carro para um homem, que deixou de pagar em fevereiro e, depois disso, não teria mais conseguido encontrá-lo.

Além disso, posteriormente a vítima passou a receber ligações de desconhecidos exigindo R$ 8.500 para fazer a devolução do veículo.

No entanto, havia um rastreador instalado no carro. Com ele, os policiais civis identificaram o endereço onde o veículo estava estacionado, no Bairro Residencial Integração.

Os policiais armaram uma campana e o suspeito foi abordado entrando em casa. Com ele foram encontrados documentos pessoais e uma quantia significativa em dinheiro.

Em buscas realizadas no imóvel do suspeito, os investigadores localizaram aproximadamente um quilo de crack, um carregador de pistola de uso restrito, documentos em nome de outras pessoas, dinheiro guardado em diferentes locais da residência, veículos e um reboque sem documentação regular.

O homem responderá, também, pelo flagrante de tráfico de drogas. Entre os veículos apreendidos estava o carro da vítima, que foi encaminhado para fazer perícia. As investigações prosseguem, pois existe a desconfiança de que a série de crimes cometidos por esse homem não para por aí.

