Empresa de eventos com sedes em BH e três estados é investigada por calote

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A empresa de eventos Delícias na Panela, com sede no Barreiro, Região Oeste de Belo Horizonte, é investigada pela Polícia Civil de Minas Gerais por denúncias de que estaria vendendo o serviço de alimentação em festas, mas sem entregá-lo aos clientes. Segundo a empresa também atua em São Paulo, Brasília e Fortaleza.

Até o momento, as investigações colheram os relatos de 20 vítimas que contrataram a empresa para realizar festas e alegam que os prestadores de serviço sequer apareceram no local combinado.

Ainda segundo as investigações da Polícia Civil, o esquema da Delícias na Panela consistia em vender o serviço, recebendo uma antecipação como pagamento. As vítimas faziam o depósito, mas na hora da festa, a empresa não aparecia.

Uma das vítimas pagou R$ 1.692,62 como calção e teria que acertar o restante depois do serviço prestado. No entanto, no dia da festa, os salgados e o almoço contratados para o aniversário de dois anos de uma menina, em Santa Luzia, na Grande BH, não foram entregues. A família informou à polícia que teve de desembolsar mais dinheiro para comprar salgados e doces de última hora.

De acordo com a Polícia Civil, a proprietária da empresa, identificada como Angélica Cristina Rodrigues Aranha, está desaparecida. A última vez que ela teria sido vista foi em 4 de abril. Nenhum dos telefones de contato da empresa das quatro sedes não estão sendo atendidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia, que emitiu uma nota ofifical: “A instituição orienta que todo cidadão lesado procure a delegacia de polícia mais próxima de sua residência para formalizar a representação, apresentando provas/documentos que possam subsidiar a investigação”.