Cidades de Minas devem receber fortes chuvas no fim de semana

A Região Sudeste deve receber, nos próximos dias, grandes volumes de chuvas, que poderão causar desastres como alagamentos e deslizamentos de terra. As previsões indicam volumes significativos de precipitações, que podem ultrapassar 100 mm em 24 horas, além de ventos fortes de até 100 km/h em várias áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.

Em Minas, a cidade mais atingida deve ser Juiz de Fora, na Região da Zona da Mata: entre sábado (5/4) e domingo (6/4), a possibilidade de eventos hidrológicos é alta na cidade e nos municípios vizinhos, de acordo com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad).

Outro município mineiro que deverá ser fortemente atingido pelas chuvas é Pouso Alegre, no Sul do estado, onde a possibilidade de eventos hidrológicos é moderada, também segundo o Cenad.

Nessa quinta-feira (3/4), o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), chegou a realizar uma reunião gestores estaduais e municipais das Defesas Civis, além de representantes do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e do Serviço Geológico do Brasil (SGB) para alinhar estratégias de preparação e resposta.

Belo Horizonte

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para pancadas de chuva, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, até 8h deste sábado (4/4): o volume deve variar entre 40 mm a 60 mm.

Sábado (5/4) será o dia com o maior volume de precipitações, que deve chegar aos 70 mm. No domingo, as chuvas ficam mais fracas e devem gerar um volume acumulado de 5 mm. Até segunda-feira, o volume de precipitações pode ultrapassar os 100 mm.

Recomendações

Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.



Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.



Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.



Atenção especial para áreas de encostas e morros.



Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).



Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.



Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

