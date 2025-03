Vai chover? Confira a previsão do tempo em BH nesta sexta (28/3)

A previsão meteorológica desta sexta-feira (28/3) indica que o dia em Belo Horizonte será de céu claro a parcialmente nublado com chuvas isoladas e trovoadas ocasionais, principalmente a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada na capital foi de 17°C e a máxima estimada é de 29°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 50% à tarde.

Previsão em Minas

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), áreas de instabilidade atmosféricas que cobrem o Brasil central proporcionam aumento das nuvens e provocam pancadas de chuvas sobre o Norte de Minas Gerais.

As temperaturas não devem sofrer mudanças significativas nos próximos dias no estado e a máxima fica na casa dos 36ºC no Norte mineiro. A mínima registrada no estado foi de 12ºC no Sul do estado.



