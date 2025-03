Corpo em estado de decomposição é encontrado em estádio em Minas

O corpo de um homem de 41 anos foi encontrado na manhã da segunda-feira (17), no gramado lateral de um estádio localizado, no Centro de Cataguases, Zona da Mata mineira. Um funcionário do clube acionou as autoridades após chegar para trabalhar e avistar a vítima caída no local.



Aos bombeiros, o funcionário relatou que a última movimentação no estádio havia ocorrido na tarde de sábado (15) e que algumas ferragens no terraço de uma cobertura estavam mexidas, levantando a suspeita de que o homem poderia ter tentado invadir o local para cometer furto.





O estádio permaneceu fechado desde então, mas havia indícios de que alguém pode ter entrado nesse período. Próximo ao corpo, foram encontrados um alicate e três isqueiros. A vítima já apresentava sinais de decomposição. Inicialmente, houve confusão na identificação do homem, já que ele portava um documento de outra pessoa, mas a situação foi esclarecida posteriormente.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e acionou a perícia da Polícia Civil. Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Leopoldina.

A reportagem entrou em contato com dirigentes do estádio e aguarda um posicionamento. Também foram solicitadas informações da Polícia Civil sobre a investigação do caso.