Hierarquia militar ajuda no respeito às mulheres, diz comandante do CBMMG

A comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), Jordana Filgueiras, acredita que a hierarquia e a disciplina, bases das instituições militares, foram princípios essenciais para que ela se tornasse a primeira mulher a chefiar a corporação em seus 113 anos de história. A declaração foi feita em entrevista ao Em Minas deste sábado (15/3), programa realizado em parceria entre o Estado de Minas, o Portal Uai e a TV Alterosa.

Para Jordana, a obrigação dentro do militarismo de que os subordinados obedeçam aos superiores independentemente do gênero faz com que as mulheres que alcançam posições de poder sejam respeitadas.







“As bases das nossas instituições militares, de hierarquia e disciplina, facilitam muito e nos dão condições de exercer as funções para as quais somos designados. Eu não tenho a menor dúvida de que isso é um fator, inclusive, que nos auxilia a ocupar esses espaços, porque temos condições iguais”, explicou.

Segundo a comandante-geral, a tropa não se importa se está sendo liderada por um homem ou uma mulher, mas sim se esse líder é uma referência a ser seguida. Ainda, Jordana destaca que o respeito entre líder e subordinados é fundamental para que o trabalho dos bombeiros seja realizado da melhor forma possível.

“Nessa linha de liderança, temos a responsabilidade de estar à frente, e isso requer uma postura firme dentro da legalidade”, afirmou.



