Maquiadora mineira que estava desaparecida é encontrada

A maquiadora Alinne Francyelle dos Santos, de 27 anos, que estava desaparecida desde o último sábado (1º/3), foi encontrada hoje, sexta-feira (7/3). O reencontro em Belo Horizonte trouxe alívio à família e à comunidade que se mobilizou como desaparecimento, comunicado à Polícia Civil na última quarta-feira (5/3).

Na manhã do dia em que sumiu, Alinne deixou sua residência no Bairro Santa Terezinha, na Pampulha, em Belo Horizonte. “Mandei mensagem na manhã de sábado e ela me respondeu. Estava tudo bem. Tentei fazer contato de novo, no mesmo dia, à tarde e à noite. Aí, ela já não deu mais retorno”, relatou Nilton Gonçalves, pai da jovem, de 61 anos.

Em entrevista ao Estado de Minas, Nilton explicou que, apesar de inicialmente ter adiado a busca – decisão tomada pela mãe de Alinne, de quem ele é separado –, o desaparecimento mobilizou familiares e até pessoas desconhecidas que se preocuparam com a situação. “Acho que ela não tinha noção de que era tão querida e amada pelas pessoas, porque ficou todo mundo preocupado, todo mundo angustiado”, declarou.

Hoje, o reencontro aconteceu depois de Alinne entrar em contato informando que estava em outra cidade e a caminho de casa. “Ela está vindo embora. Conversamos por telefone e, apesar de estar um pouco abalada, ela me garantiu que está bem”, disse Nilton.





Alinne, que mora sozinha, agora retornará para casa, onde sua família pretende apoiá-la e, se necessário, buscar ajuda profissional para que ela possa lidar com o ocorrido.