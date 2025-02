irmãos são denunciados por morte de desafeto do pai no interior de Minas

Três irmãos foram denunciados pelo assassinado de um idoso de 71 anos ocorrido na madrugada de 25 de dezembro de 2024 em Santa Bárbara, na Região Central de Minas. A denúncia foi divulgada pelo Ministério Público nessa quinta-feira (27/2).

Segundo a investigação, a vítima tinha brigas antigas com o pai dos denunciados devido à divisa dos fundos da casa do idoso com a fazenda do pai do trio. Nesse contexto, o pai e seus três filhos atribuíam à vítima a responsabilidade por uma série de incidentes ocorridos no imóvel, como incêndios e cortes na cerca.

Conforme narrado na denúncia, no dia do crime, um dos irmãos viu pelo sistema de segurança que o vizinho estava próximo à entrada de uma trilha que dá acesso à fazenda. Os três se aproximaram, surpreenderam a vítima já nas dependências do imóvel, a amarraram em uma cerca e a agrediram.

A Polícia Militar encontrou a vítima caída no chão, ainda amarrada à cerca, com várias lesões, hematomas no rosto e se queixando de dores intensas. O idoso foi levado ao hospital, onde foi internado na UTI e morreu no dia 31 de dezembro, em razão das diversas lesões.

Autora da denúncia, a promotora de Justiça Marina Vivas Costa Cardoso aponta que o homicídio ocorreu “por motivo fútil, pois decorreu do mero fato de a vítima estar no terreno do imóvel pertencente aos denunciados e de haver desavenças pretéritas eles; deu-se por meio cruel, porque a vítima foi agredida de forma brutal, sofrendo grande quantidade de lesões que lhe causaram demasiado sofrimento; e o modo como ocorreu o homicídio dificultou a defesa da vítima, que era idosa e foi atacada pelos acusados em maior número e durante a noite, sendo amarrada antes de ser reiteradamente golpeada”.

O Ministério Público denunciou os três irmãos por homicídio qualificado, por motivo fútil, mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. O MP ainda pediu a fixação de indenização mínima pelos danos, inclusive morais, causados pelo crime, em montante não inferior a dez salários mínimos.