CSN: Barragens de arcos são estáveis

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), divisão de cimentos, informou nesta segunda-feira (17/2), por meio de nota, que as suas Barragens B2 e B3, em Arcos, no Centro-Oeste de Minas “estão desativadas desde 1985 e não tiveram quaisquer alterações em sua estabilidade, fatores de segurança ou problemas estruturais que possam trazer risco a sua segurança e das pessoas”.



A CSN Cimentos esclareceu ainda que “a situação atual das barragens é a mesma já

constatada por empresa independente em 2021, cujas conclusões foram apresentadas à Agência Nacional de Mineração (ANM) e apontam que a altura do reservatório está dentro dos limites aprovados”. A empresa explica que o volume do reservatório está 24% abaixo de sua capacidade máxima.



A recategorização do nível de emergência para Nível 1 se deve apenas, de acordo com a CSN Cimentos, à necessidade de realização de intervenções simples, apontadas pela Revisão Periódica de Segurança de Barragens (RPSB), que ocorre a cada três anos, realizada em janeiro último. “Tais intervenções já estão em fase de conclusão, apesar de absolutamente excessivas, já que visa suportar períodos de chuva de 547mm em um único dia, quando o pico da média para a região é de 290mm em 30 dias.” Segundo a nota, com as intervenções concluídas, “ambas as barragens retornarão ao nível anterior”.



A empresa reafirma seu comprometimento “com a sustentabilidade, comunidades do

entorno, segurança e proteção do meio ambiente”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia



Reportagem do Estado de Minas publicada nesta segunda-feira mostrou que as barragens B2 e B3, da CSN, em Arcos, tiveram uma piora em termos de segurança estrutural no período chuvoso, com nível de alerta agravado para Nível de Emergência 1.