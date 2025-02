PM vê homem com arma em punho, sai em perseguição e prende 3

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Três homens, R. F. C., de 39 anos; V. E. O. S., de 29; e W. B. W., de 38, foram presos por policiais das 134 e 160ª companhias da Polícia Militar, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, por tráfico de drogas e tentativa de homicídio.

Tudo começou quando policiais que faziam uma ronda pelo Bairro Palmeiras avistaram um homem, com uma arma na mão, e tão logo a viatura policial se aproximou, o suspeito colocou a arma na cintura e saiu em disparada, entrando numa casa.

Os policiais foram atrás dele e se depararam com outros três homens: R., V. e um terceiro, não identificado, que conseguiu fugir.

Os três, ao perceber a chegada da polícia, correram em direção aos fundos da casa. R. jogou um revólver por cima do muro. W., V., e o outro homem pularam o muro dos fundos. W. perdeu o revólver nesse instante. Era W. que estava na rua com a arma na mão e levou à perseguição da polícia.

W., R. e V. foram presos e, numa vistoria no interior da residência em que estavam, os policiais encontraram duas balanças de precisão, duas máquinas de cartão, celulares, três pedras de crack e uma câmera de filmar.

Os três foram levados para a Delegacia de Plantão e a preocupação, agora, é encontrar a pessoa que W. queria matar. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e tráfico de drogas.



