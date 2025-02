Em disputa por drogas, adolescente atira em rival e é detido

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um chamado recebido pela Polícia Militar por causa de disparos de arma de fogo, levou à prisão de um adolescente, W. O. R., de 16 anos, que estava traficando drogas em Resplendor e Santa Rita do Itueto.

O chamado foi em Santa Rita do Itueto, no Leste de Minas. Os policiais, ao chegarem à Rua Luiz Cassim, encontraram F. R. F., caído, com dois tiros, um na perna esquerda e outro na mão esquerda.

F.R.F. contou aos militares que reconheceu o atirador e que se tratava de W. O. R. e que sabia onde ele morava, em Resplendor. Os policiais foram até a residência e encontraram a mãe do suspeito. Ao perguntar sobre a localização do filho dela, a mulher disse que ele estava na casa da namorada, em São José do Itueto.

Ao chegarem no local indicado pela mãe, os militares encontraram o adolescente, que confessou ter atirado na vítima. W.O.R. alegou que atirou em legítima defesa.

Segundo o adolescente, F. R. F. o perseguia pois queria tomar as drogas que tinha em seu poder. Decidiu, então, dar uma pequena amostra ao homem, no intuito de se ver livre dele.

Eles se encontraram e acabaram brigando. Foi quando W. O. R. pegou a arma de F.R.F que tinha caído no chão e efetuou disparos contra o adversário, mas sem a intenção de matá-lo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os militares voltaram à casa do adolescente, onde encontraram 25 pedras de crack e pinos de cocaína. Também foi apreendido um revólver calibre 38, um celular e uma motocicleta.

O caso foi registrado na Delegacia de Resplendor, onde o adolescente foi autuado e ficou apreendido. O homem ferido foi levado para o Pronto Socorro de Resplendor. A Policia Civil investiga a participação de F. R. F..