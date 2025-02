BH pode ter chuva até a manhã de domingo (9/2), alerta Defesa Civil

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, na tarde deste sábado (8/2), um alerta para a possibilidade de chuvas até a manhã de domingo (9). A previsão é de pancadas de 20 a 30 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O alerta é válido até as 8h.

Ainda neste sábado, a previsão para a capital mineira é de chuvas intensas, com pancadas isoladas, conforme prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A cidade está incluída, juntamente com a maior parte do estado, em um alerta de perigo potencial emitido pelo órgão e válido até as 10h de domingo. O alerta também aponta a possibilidade de queda de granizo.

A previsão do Inmet para sábado e domingo é de temperatura mínima de 18ºC e máxima de até 30ºC. No começo da próxima semana, os termômetros não devem variar muito.

Recomendações



Durante o período de vigência do alerta de chuvas, a Defesa Civil de Belo Horizonte recomenda que a população mantenha a atenção redobrada e evite áreas de inundação, além de não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou nas proximidades de córregos e ribeirões.

Também é importante ficar atento a áreas de encostas e morros e não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores. Em caso de cabos elétricos rompidos, a recomendação é não se aproximar deles e ligar imediatamente para a Cemig (116) ou para a Defesa Civil (199).

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp da Defesa Civil.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo. Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

