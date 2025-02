Bandido abre janela e atira em mulher

Uma mulher de 27 anos foi baleada enquanto dormia em uma casa no bairro Ipiranga, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, na madrugada desta terça-feira (4/1).

O disparo partiu de fora da residência e a atingiu nas costas. Ela foi socorrida para o Hospital Samuel Libânio, que não divulgou seu estado de saúde.

Segundo o boletim de ocorrência, o namorado da vítima, de 45 anos, relatou que a janela do quarto foi aberta antes do disparo. Ele contou ainda que se envolveu em uma briga em um bar e foi ameaçado de morte, mas disse não conhecer os autores da ameaça. O caso está sob investigação da Polícia Civil e ninguém foi identificado ou preso.

Fim de semana violento em Pouso Alegre

A cidade registrou três homicídios no fim de semana. No sábado (1/1), dois irmãos foram encontrados mortos com sinais de facadas dentro de casa, no Bairro Belo Horizonte. As vítimas foram identificadas como Maicon Rodrigues Mendes, de 31 anos, e Robert Rodrigues Mendes, de 27. Dois suspeitos chegaram a ser detidos, mas foram liberados após depoimento.

Já na noite de domingo (2/1), a influencer Júlia Conceição de Oliveira, conhecida como Júlia Becker, de 29 anos, foi assassinada a tiros dentro de um carro, no bairro São Geraldo. Segundo a polícia, o alvo dos disparos seria o namorado dela, que também foi baleado, mas sobreviveu. Dois suspeitos foram presos e um inquérito foi instaurado para apurar o caso.

A Polícia Civil investiga todos os crimes e busca identificar os autores e motivações.