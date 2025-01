O pré-carnaval de BH segue cheio de atrações para os foliões mais ansiosos. Confira a programação desta sexta-feira (17/1), deste sábado (18/1) e deste domingo (19/1).

Sexta (17/1)

Truck do Desejo

Horário: 19h

Local: A Autêntica (R. Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia)

Entrada gratuita

Estagiários Brass Band

Horário: 19h

Local: CCLAO (Mercado da Lagoinha, Lagoinha)

Entrada gratuita

Sábado (18/1)

Tchanzinho Zona Norte

Horário: 10h

Local: A Autêntica (R. Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia)

Entrada gratuita

Chifrudo

Horário: 10h

Local: Praça Tejo Padre Eustáquio

Entrada: R$ 10

Sou Vermelho

Horário: 10h

Local: Viaduto Santa Tereza

Entrada gratuita

Unidos do Titanic

Horário: 10h

Local: Feirinha da Avenida Silva Lobo (Nova Granada)

Entrada gratuita

Asa de Banana

Horário: 11h

Local: Av. Professor Mário Werneck, 515, Buritis

Entrada gratuita

Faraó + Qui Samba É Esse + Banho De Xerô + Cilada

Horário: 12h

Local: Quadra Pé de Moleque, Prado

Entrada gratuita

Daquele Jeito

Horário: 13h

Local: Galpão 54, Lagoinha

Entrada gratuita

Tapa de Mina

Horário: 13h

Local: Gis+ (Av. Barbacena, 33, Barro Preto)

Entrada gratuita

Rebenta! O Festival do Carnaval

Horário: 14h

Local: Praça Mendes Júnior

Entrada gratuita: retirada pelo Sympla

Então, Planta!

Horário: 14h

Local: Kilombo Souza (R. Teixeira Soares, 985, Santa Tereza)

Entrada gratuita

Ziguiriguidum

Horário: 14h

Local: A Autêntica (R. Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia)

Entrada gratuita

Trem du Bão

Horário: 14h

Local: Casarão da Bartucada, Bonfim

Entrada gratuita

Bom Bloqui

Horário: 14h

Local: Coreto do Parque Ecológico

Entrada gratuita

Abalôcaxi

Horário: 15h

Local: Galpão 54 (Rua Francisco Soucasseaux, 54 - Lagoinha)

Entrada gratuita

Samba Cana

Horário: 15h

Local: Barzim, Jardim América

Entrada gratuita

Pescadores

Horário: 16h

Local: Bar do Chico, Santa Tereza

Entrada gratuita

Banda Juventude Bronzeada

Horário: 16h

Local: Amadoria, Floresta

Entrada R$ 50 pelo Sympla

Mineira System

Horário: 16h

Local: Gis +, Barro Preto

Entrada gratuita

Banda Ziguiriguidum

Horário: 17h

Local: Feira de Santana, Santa Tereza

Entrada gratuita

Pré-Carnaval @bsurda #1

Horário: 22h

Local: Lab (Av. do Contorno, 6342, Savassi)

Entrada gratuita

Domingo (19/1)

Volta Belchior

Horário: 9h

Local: Galpão 54 (Rua Francisco Soucasseaux, 54 - Lagoinha)

Entrada gratuita

Cortejo Seu Vizinho

Horário: 9h30

Local: R. Nossa Sra. de Fátima, 1535 - Nossa Senhora de Fátima

Entrada gratuita

Floresta

Horário: 10h

Local: Parque Municipal Professor Marcos Mazzoni (Parque da Cidade Nova)

Entrada gratuita

Juventude Bronzeada

Horário: 10h

Local: Praça da Estação - Centro

Entrada gratuita

Bora pro Nobis

Horário: 10h

Local: Av Bandeirantes, 1080 - Sion

Entrada gratuita

Intervalo

Horário: 10h

Local: Praça do Óleo - Angola

Entrada gratuita

Bruta Flor

Horário: 10h

Local: Gis+ (Av. Barbacena, 33, Barro Preto)

Entrada gratuita

Cefet com Banana

Horário: 10h

Local: The Mexican Pub - Sagrada Família

Entrada gratuita

Chega o Rei

Horário: 10h

Local: Escola Sandra Risoleta de Lima Hauck - Vila Oeste

Entrada gratuita

Fita Amarela

Horário: 10h30

Local: Bar do Beto (R. Bernardino Sena Figueiredo, 1011, Cidade Nova)

Entrada gratuita

Pífanos

Horário: 11h

Local: Clã Espaço de Cultura - Aparecida

Entrada gratuita

Vou Ali e Volto

Horário: 11h

Local: Praça Tejo - Padre Eustáquio

Entrada gratuita

Esquina

Horário: 11h

Local: A Autêntica (R. Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia)

Entrada gratuita

Bloco da Esquina

Horário: 11h

Local: A Autêntica (R. Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia)

Entrada gratuita

Kebraë

Horário: 12h

Local: Recanto Buri - Buritis

Entrada gratuita

Gato Escaldado

Horário: 12h

Local: Avenida Bandeirantes 1158 - Sion

Entrada gratuita

Lavô ta Novo

Horário: 12h30

Local: Galpão 54, Lagoinha

Entrada gratuita

Lua de Cristal

Horário: 13h00

Local: Galpão 54, Lagoinha

Entrada gratuita

Kebraê

Horário: 13h30

Local: The Mexican (Av. Silviano Brandão, 1891, Sagrada Família)

Entrada gratuita

Lua de Crixtal

Horário: 13h

Local: Gis+ (Av. Barbacena, 33, Barro Preto)

Entrada gratuita

Me deixe

Horário: 13h

Local: Vila Olímpica CAM - São João Batista

Triunfo Barroco

Horário: 13h

Local: Espaço Lunarium - Bandeirantes

Entrada R$ 10 pelo Sympla

Não Acredito Que Te Beijei

Horário: 13h

Local: Avenida Antônio Teixeira Dias 2013, Barreiro

Entrada gratuita

Angola Janga

Horário: 14h

Local: Armazém do Campo - Barreiro

Entrada gratuito

Salada de Frutas e Ziriggydum Stardust

Horário: 14h

Local: Tulipas Bar (R. Tulipas, 125, Esplanada)

Entrada gratuita

Besourinhos

Horário: 14h

Local: A Autêntica (R. Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia)

Entrada gratuita

Enche Meu Copo

Horário: 14h

Local: Rua Leopoldo Gomes 966 - Vera Cruz

Entrada gratuita

Fúnebre

Horário: 14h

Local: ABESC - Horto

Entrada gratuita

A roda

Horário: 15h

Local: Galpão 54 - Lagoinha

Entrada gratuita

Abre que to passanu

Horário: 15h

Local: The Mexican (Av. Silviano Brandão, 1891, Sagrada Família)

Entrada gratuita

Pisa no Fulô

Horário: 17h

Local: Galpão 54 - Lagoinha

Entrada gratuita

Onde acompanhar?

A programação completa também está no perfil do Instagram: @STBEV. O "Se Tem Broquin Eu Vou" é um coletivo apaixonado pelos blocos de rua da capital e publica uma cobertura completa do Carnaval de BH desde 2016.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata