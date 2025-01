A segunda-feira (6/1) será de tempo instável em Belo Horizonte e em todo o estado. A previsão é que o dia na capital seja de céu nublado com possibilidade de chuvas, acompanhadas de raios e rajadas de ventos. A temperatura mínima prevista é de 18ºC e a máxima 28ºC. Já a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 50%, durante a tarde.





Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a instabilidade da atmosfera, que tem provocado as constantes precipitações, está associada ao fluxo de umidade vindo da porção mais central do país e da circulação dos ventos e calor. O órgão afirma que a situação é comum para a época do ano.





Assim, 600 municípios mineiros estão em alerta de ‘perigo potencial’ para chuvas intensas até a manhã de hoje. O aviso, emitido pelo Inmet, informa sobre a possibilidade de volume de chuva de até 50 mm por dia, ventos de até 60 km/h.





No entanto, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Entre as regiões em alerta estão: Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Metropolitana de Belo Horizonte, Oeste e Campo das Vertentes.





Estragos causados pela chuva





Até a manhã desse domingo (5/1), 41 municípios mineiros decretaram estado de emergência em decorrência dos danos causados pelas chuvas. De acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG), as últimas cidades a entrarem na lista foram Arcos e Lagoa da Prata, no Centro-Oeste Minas, Unaí, no Noroeste mineiro, e Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata.





Ao todo, 11 pessoas morreram em Minas Gerais em decorrência das chuvas. Um total de 173 ficaram desabrigados (precisaram de abrigo público) e outras 1.225 foram desalojadas (desocuparam seus domicílios).





Risco geológico

Em Belo Horizonte, até o início da manhã de ontem, já choveu mais de um quarto do esperado para janeiro em duas regionais. A média esperada para janeiro é de 330,9 milímetros (mm). Segundo informações da Defesa Civil de Belo Horizonte, a regional que mais acumulou chuvas foi a Noroeste, totalizando 93,4 mm, o que corresponde a 28,2% da média. Em seguida vem a Regional Oeste, com 84,2 mm (25,4%). Os dados são das Estações Hidrometeorológicas da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).





A terceira regional em acúmulo de chuvas até o momento é a Centro-Sul, com 79,4 mm (24%); Leste, com 73,2 mm (22,1%); Barreiro, com 70,5 mm (21,3%); Nordeste, com 47,2 mm (14,3%); Norte, com 37,2 mm (11,2%); Pampulha, com 33,4 mm (10,1%); e Venda Nova, com 28,4 mm (8,6%).

Por conta do grande volume de chuva que tem atingido a capital nos últimos dias, três regionais da cidade estão em risco geológico forte - Noroeste - e moderado - Oeste e Centro Sul - até a terça-feira (7/1). Durante o aviso, a Defesa Civil recomenda que moradores mantenham atenção no grau de saturação do solo, como água empoçando ou água minando da base de barrancos; e a sinais construtivos, como trincas nas paredes ou portas e janelas emperrando.





Além disso, o órgão pede que a população mantenha cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. “Se você observar alguns destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em casos de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193)”, indica o alerta.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH





Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





Confira a previsão do tempo para a próxima semana em BH:





Segunda-feira (6/1): Céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 28ºC e mínima de 18ºC





Terça-feira (7/1): Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 28ºC e mínima de 18ºC.





Quarta-feira (8/1): Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 28ºC e mínima de 19ºC.





Confira a previsão do tempo para a próxima semana em Minas Gerais:





Segunda-feira (6/1): Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Demais regiões, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 35ºC e mínima de 12ºC.





Terça-feira (7/1): Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Central Mineira, Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 35ºC e mínima de 13ºC.





Quarta-feira (8/1): Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Central Mineira, Metropolitana de Belo Horizonte, Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 34ºC e mínima de 14ºC.