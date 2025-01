A comunidade de Cana do Reino, distrito de Santana do Riacho recebeu a tradicional visita da Folia de Reis dos Amigos de Cipriano

A comunidade de Cana do Reino, distrito de Santana do Riacho, a 142 quilômetros de BH, na parte central do estado, recebeu nesse sábado (4/1) a tradicional visita da Folia de Reis dos Amigos de Cipriano. O grupo tem mais de 70 anos de fundação e fará a sua peregrinação até o dia 11 de janeiro, quase uma semana após do Dia de Reis, celebrado nesta segunda-feira, (6/1).





O grupo esteve na casa de Isabela Cristina, conhecida como "Bebel", que não escondia a sua alegria. "Pela primeira vez estou recebendo a folia na nossa família e, para nós que somos pessoas de muita fé é uma honra receber o grupo", comenta.

O mestre Leontino José de Almeida, 55, nasceu vendo a Folia e hoje é um dos líderes. "Nossa missão é levar fé e alegria na casa das pessoas e, ao mesmo tempo, deixa a família à vontade para pedir os pontos e orações", explica.





Folia





A Folia de Reis é uma festa popular e tradicional, brasileira, que celebra a visita dos três reis magos ao menino Jesus, que acontece entre 24 de dezembro, véspera de Natal, e 6 de janeiro, Dia de Reis. "Alguns grupos celebram até 2 de fevereiro, mas nos iremos até dia 11,quando encerramos a peregrinação em Sete Lagoas", explica Leontino.

A festa é marcada por músicas, orações, danças, roupas, acessórios e comidas típicas quando os foliões desfilam pelas ruas, fazendas ou sítios, visitando devotos e fazendo paradas em oratórios e presépios. "Antes eu tinha medo por causa das máscaras mas depois que eu comecei a fazer parte entendi que, para mim, era a forma mais genuína de expressar a fé" conta Vitor Gabriel Ferreira, 24. Ele faz parte do grupo desde 2013. A Folia de Reis dos Amigos de Cipriano tem suas origens no município de Santana de Pirapama.