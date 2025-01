Cinco pessoas (um casal e três crianças) de uma mesma família morreram em um grave acidente ocorrido na BR-116, entre os municípios de Vitória da Conquista (BA) e Divisa Alegre (Norte de Minas), na manhã desta sexta-feira (3/1). As vítimas viajavam em um Palio, que bateu de frente com uma carreta baú.

O acidente aconteceu no trecho da BR-116 na Bahia, a apenas cinco quilômetros da linha divisória com Minas, mas foi atendido pelo posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Divisa Alegre (MG).

Na mesma BR-116, em Teófilo Otoni (Vale do Mucuri), no dia 21 de dezembro passado, um ônibus bateu com uma carreta, matando pelo menos 39 pessoas, dos quais, até a manhã desta sexta-feira, 36 foram identificadas.

A quantidade de mortos na tragédia pode chegar a 41, número revelado pela Polícia Civil (PCMG), com base no total de sacos mortuários coletados no dia do acidente. Mas, a empresa Entram, dona de ônibus, sustenta que foram 39 mortos, considerando que o veículo tinha 45 ocupantes e seis sobreviveram.

O acidente desta sexta-feira na BR-116 na divisa com a Bahia foi confirmado pelo posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que alegou que a ocorrência foi atendida pela unidade da corporação em Divisa Alegre. A reportagem tentou, mas não conseguiu contato com o posto da PRF em Divisa Alegre, em busca de detalhes da tragédia.

Por outro lado, de acordo com testemunhas, morreram na tragédia os ocupantes do palio, todos da mesma família: um homem (que dirigia o veículo), a mulher do motorista e três filhos do casal. Os corpos das vítimas foram lançados para fora do veículo.

A família viajava para Fortaleza e seguia no sentido Divisa Alegre/Vitória da Conquista enquanto a carreta baú estava em sentido contrário.

Os pais do motorista morto na tragédia também viajava pela mesma rodovia em um outro carro, em um T-Cross, em direção a Fortaleza, sem ter envolvimento no acidente.