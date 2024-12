Nova espécie de quaresmeira é encontrada no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça

Uma nova espécie de flor foi descoberta no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, localizado na Grande BH, no chamado Quadrilátero Ferrífero, um dos mais ricos ecossistemas do estado.



Batizada de Microlicia Ferricola Versiane, a nova espécie da flora brasileira foi encontrada por pesquisadores da Universidade Estadual de Minas Gerais (Uemg).

O nome da espécie é uma referência ao solo do local onde ele foi encontrada, rico em ferro.

A nova descoberta é da família botânica da Melastomataceae, conhecida popularmente no Brasil como quaresmeira, que possui 1.480 espécies, a maioria delas endêmicas, ou seja, só existem em determinadas regiões do país.

A pesquisa que originou a descoberta é liderada por Maria José Reis da Rocha, professora de Botânica e curadora do herbário da Uemg, que estuda a família das quaresmeiras, de importância ecológica e econômica. O projeto tem como objetivo principal o inventário e análise das espécies presentes no parque.



Além disso, a pesquisa também busca correlacionar essas espécies com as diferentes formações vegetacionais do parque, observando suas possíveis associações ecológicas.

A pesquisadora ressalta a importância do Parque Estadual da Serra do Rola Moça como área estratégica para a conservação, principalmente em um contexto onde a mineração exerce grande pressão sobre a biodiversidade local.

Embora a Convenção da Diversidade Biológica recomende a criação de áreas protegidas para garantir a conservação dos ecossistemas, apenas 2% da área do Quadrilátero Ferrífero, onde o parque se encontra, está protegido por unidades de conservação integral. O restante da região é afetado por atividades mineradoras, o que agrava, segundo a pesquisadora, a necessidade de ações efetivas para a preservação da biodiversidade.