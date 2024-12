Joyce caiu de um abacateiro no quintal de Alô Marilu, que vem cuidando dela há quase um mês

Um lote arborizado, repleto de intervenções artísticas, na Região Noroeste de Belo Horizonte, cativou diversos animais. Entre coelhos, gatos, cachorros e muitas galinhas, uma sabiá, batizada de Joyce, também encontrou seu lar. Ela caiu, junto com sua irmã, de um abacateiro no quintal de Luan da Silva, o influenciador Alô Marilu, há cerca de 25 dias, e desde então vem sendo cuidada por ele. Esse compromisso com o bem-estar da ave acabou viralizando nas plataformas digitais.

“Com essa mordomia e vida de rainha, pra que Joyce vai querer bater asas além dos muros?”, comentou um usuário do Instagram.

"Acho que ela está gostando de ficar por aqui"





Há pouco menos de um mês, ela estava se recuperando de uma cirurgia para retirada do siso, em repouso, quando viu as aves caindo da árvore, bem no centro de seu quintal. O primeiro passo foi, então, evitar que fossem capturadas. “Vi que seriam presas fáceis e decidi cuidar até que saíssem voando. Infelizmente, a outra não resistiu e acabou morrendo.”

O caso foi postado na rede social, que acumula 125 mil seguidores, como uma série, dividida em 5 "partes" até o momento. "O povo gosta de bicho, né? Virou uma história. Sempre que acontece algo diferente na minha vida, faço um conteúdo para dividir, e, desde o primeiro dia, esse pegou. A galera gostou mesmo."





Nos vídeos, Luan continua compartilhando a rotina de Joyce. “Ela é um caso engraçado full time, é uma alegria ver os processos dela.” Alô Marilu destaca como um de seus momentos favoritos o aprendizado de voo da ave. Ela compartilhou em seu perfil as “aulas de voo”.

“Teve uma vez que ela caiu em cima do gato e os dois ficaram tranquilos, nunca imaginei ver isso. Parece que os bichos entenderam todo esse cuidado com a Joyce.” Segundo ela, a sabiá ainda batia com a cara nos lugares, mas já está “profissional” em bater asas e caçar minhocas.

No começo, era Alô Marilu quem se dedicava a "ensinar" Joyce a caçar esses animais para comer. Antes disso, ela alimentava a ave com uma seringa, oferecendo papinha de ração para gatos e banana.

Ela diz que tenta não se intrometer na sobrevivência desses pássaros que, por vezes, caem em sua casa, que mais parece uma verdadeira floresta na capital, com abacateiro, bananeira, pé de acerola, pitanga, jabuticaba e até folhas de ora-pro-nobis. Porém, ficou com medo de o animal ser devorado por micos ou seus próprios cachorros.

"Não é a primeira vez que cai um passarinho, mas eu tentava não intervir e sempre dava errado, os bichos comiam."





A influenciadora conta ainda que já cuidou de outros pássaros antes de Joyce, mas "por pouquinho tempo, logo eles já saíam voando". A mais nova sabiá no pedaço, por outro lado, está super à vontade. "Acho que ela está gostando de ficar por aqui." Luan grita seu nome e, curiosamente, a sabiá reconhece e logo se achega, batendo as asas.

A sabiá batizada de Joyce caiu no quintal de Luan da Silva, a influenciadora Alô Marilu, há cerca de 25 dias





Contando com Joyce, o lugar já tem 11 animais, a maioria adotados. Luan da Silva revela que sempre teve um certo fascínio pelos bichos. "Quando eu e meu marido nos mudamos para cá, abriu a porteira para adotarmos muitos animais", afirmou. Entre eles estão: os galos Jay e Mona; a cadela Kathyta, a primeira dos animais; o cachorro Esplendor; o coelho Naomi; e as gatas Michelle e Mingau de aveia.





Na foto, Alô Marilu, a cadela Kathyta e o cachorro Esplendor





Contando com Joyce, o lugar contabiliza 11 animais

Sobre o nome Joyce, Luan disse que "desceu na hora" e que, junto com seu companheiro, costuma dar preferência para nomes diferentes e femininos. "Mas eu não considero a Joyce um pet, ela está passando um tempo aqui. Vou sentir falta se ela voar para outros cantos, mas quero que ela vá viver", comentou.