Os belo-horizontinos podem se preparar para uma terça-feira (17/12) de céu nublado a encoberto, com chuvas, raios e rajadas de vento ocasionais. De acordo com a Defesa Civil Municipal, a temperatura mínima prevista será de 17°C e a máxima de 27°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 70% à tarde.

Em Minas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo segue instável. A previsão é de chuva no centro-norte e leste do estado, ainda por influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul. No restante do estado, a tendência é de redução da nebulosidade, embora persista a condição para as típicas pancadas de chuva de primavera.





A previsão para esta terça-feira é de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Central Mineira, Metropolitana, Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha e Norte. Nas demais regiões, o céu deve ficar nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Os termômetros devem oscilar entre mínima de 15°C no Sul e máxima de 36°C no Vale do Jequitinhonha.





Ao menos 414 cidades mineiras podem enfrentar chuva intensa até às 10h de terça-feira. Segundo o Inmet, 286 cidades estão sob alerta laranja, de perigo, quando há risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Nessas cidades, pode haver chuva de até 60 milímetros por hora ou de até 100 milímetros por dia, com ventos de até 100 quilômetros por hora.





Já as outras 144 cidades estão sob alerta amarelo para tempestade, com potencial perigo. Neste caso, os riscos citados acima são baixos. A chuva pode chegar a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60 quilômetros por hora.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.