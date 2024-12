Uma idosa de 92 anos foi resgatada pela Polícia Militar (PM) nessa segunda-feira (9/12), no Bairro Bandeirantes, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Segundo os policiais, ela vivia em condições precárias, com o imóvel tomado por mau cheiro, alimentos estragados e fezes em um penico sobre um móvel. A ação foi motivada pela denúncia de um vizinho que presenciou a situação de abandono.





Ao entrar na residência, os militares relataram encontrar uma geladeira com alimentos deteriorados e um lençol sujo com manchas. A casa exalava forte odor, indicando falta de higiene e cuidados básicos.





A idosa relatou aos policiais que vive com o marido, de 43 anos, com quem é casada há 15, mas que o relacionamento é marcado por conflitos. Ela disse também que não aceita algumas atitudes do companheiro, o que teria agravado a convivência. Ele teria abandonado a mulher.





Testemunhas confirmam precariedade





Vizinhos informaram aos militares que estavam cientes das condições precárias em que a idosa vivia. Segundo relatos, moradores em situação de rua chegaram a ajudá-la com comida e faxina, mas ela frequentemente recusava apoio para deixar a situação de vulnerabilidade.





O Samu foi acionado e encaminhou a idosa ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) para avaliação médica. Ela também recebeu atendimento do setor de assistência social.





Até o fechamento da reportagem, o marido da idosa não tinha sido localizado e preso.