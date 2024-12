Um bolão feito no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte acertou, as 15 dezenas no sorteio da Lotofácil 3261, realizado nesta quinta-feira (5/12). De acordo com o site da Caixa, o jogo foi dividido entre 30 cotas e realizado na lotérica Grande Prêmio Loterias. Os apostadores escolheram 17 números.

Como foi a única aposta ganhadora do sorteio, os felizardos vai dividir nada menos que R$ 1.652.931,31 – cerca de R$ 55 mil para cada uma das 30 cotas.

O sorteio foi realizado pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo. As dezenas sorteadas foram: 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 21 - 24 - 25.

O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta sexta (6/12), e o valor estimado do prêmio principal é de R$ 1,7 milhão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia