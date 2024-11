Há 61 anos, a Jornada Solidária , programa de responsabilidade social dos Diários Associados em Minas, arrecada fundos para crianças. Em 2024, não é diferente: um evento na noite desta terça-feira (5/11) reuniu cerca de 650 pessoas no salão do Minas Tênis Clube II, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, dispostas a contribuir para o bem-estar social.





A ação social dos Diários Associados em Minas, que detêm, hoje, os jornais Estado de Minas e Aqui, o Portal Uai e a TV Alterosa, surgiu em 1963, com o objetivo de distribuir presentes de natal para crianças em situação de vulnerabilidade. Ao longo de pouco mais de seis décadas, a Jornada Solidária já atendeu mais de 10 mil instituições e beneficiou cerca de 2,5 milhões de crianças.





Em 2005, a campanha passou a focar em instituições infantis e em crianças de até seis anos. "Nós passamos a fazer reformas patrimoniais e a equipar creches comunitárias de Belo Horizonte. É isso que a gente faz, visando, mesmo, dar uma melhor qualidade de ensino e de aprendizado para essas crianças dessas creches. É maravilhoso", explica Isabela Teixeira da Costa, organizadora da Jornada Solidária. "À medida que as creches vão ficando prontas, a gente entrega a creche para a comunidade, e, depois, vai pegando outras", complementa. De 2005 a 2021, foram 36 escolinhas beneficiadas pela ação social dos Diários Associados.

A Jornada Solidária realiza diferentes ações beneficentes. A Noite de Prêmios, uma festa com sorteio de brindes, que já está na 21ª edição, não vinha sendo realizada nos últimos anos, em função da Pandemia de Covid-19. No ano passado, o evento passou por uma remodelação e, agora, voltou a ocorrer de maneira presencial. Muitos dos participantes colaboraram não apenas com os ingressos, mas também com as prendas que são sorteadas durante o evento.





Todos os recursos arrecadados serão revertidos para 12 creches e escolas infantis localizadas em diferentes regiões de Belo Horizonte: Centro Comunitário Infantil Caminhando com Jesus, Creche Casinha dos Anjos, Creche Comunitária Bom Menino, Creche Comunitária Madre Garcia, Creche Comunitária Recanto Verde, Creche Comunitária Santa Maria Madalena, Creche Comunitária Vila Piratininga, Creche Comunitária Infantil Vovó Geralda Lucas, Creche Instituto Batista Itatiaia, Creche Santa Terezinha, Creche Sementes do Amanhã e Escolinha Evangélica de Educação Infantil.





Mário Neves, vice-presidente comercial dos Diários Associados, explica que é realizado um levantamento das necessidades das diferentes creches participantes e destaca o engajamento da sociedade belo-horizontina com a ação, que faz a diferença na vida de crianças na primeira infância. "É muito importante para a gente do grupo porque é o nosso lado social. Nós temos que ter o nosso lado social", afirma.

Embaixadores





Uma das colaboradoras mais dedicadas à campanha é Vera Comini, que contribui desde 1983. Embaixadora da Jornada Solidária, ela participa da organização de diferentes eventos e se considera realizada. "Eu gosto de ajudar. Tenho essa facilidade, e não é nada de virtude, não: eu gosto de ajudar," diz.









Outra embaixadora que participa da Jornada Solidária há vários anos é Andréa Bernardes, diretora da joalheria Manoel Bernardes, que tradicionalmente doa prêmios para os sorteios da festa. "A gente tem o maior prazer de participar do evento e colaborar. É um projeto muito bacana", avalia.

O casal de empresários Claudia Resende e Kelson de Oliveira também marca presença no evento há vários anos. "É o apoio que a gente dá para contribuir com as crianças carentes, principalmente agora, no final do ano, que é um momento bem delicado", pontua Cláudia. "Está todo mundo na mesma página: a de ajudar. É assim que a gente faz", conclui Kelson.