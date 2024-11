Belo Horizonte terá céu nublado com possibilidade de chuva isolada nesta quarta-feira (6/11)

Moradores de Belo Horizonte podem continuar carregando o guarda-chuva, pois o tempo instável persiste nesta quarta-feira (6/11). O dia começa com céu parcialmente nublado, e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as nuvens dominam a capital, com possibilidade de chuvas a qualquer momento.

A Defesa Civil mantém o alerta para chuvas moderadas a fortes até as 8h, com previsão de até 30 milímetros de precipitação e ventos que podem alcançar 50 km/h.

As temperaturas seguem variáveis: pela manhã, os termômetros começam a marcar em torno dos 16ºC, podendo ultrapassar os 27ºC durante a tarde. Já a umidade relativa do ar gira em torno de 50%, nível considerado saudável pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Com a chuva ganhando força, a Defesa Civil reforça o alerta para a população evitar transitar em áreas sujeitas a alagamentos e não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.





O órgão também orienta a redobrar a atenção em áreas de encostas, onde há risco de deslizamentos. Moradores que perceberem rachaduras ou movimentações estranhas no solo devem acionar o órgão imediatamente pelo telefone 199.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo canal público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH.





A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Pelas redes sociais, os alertas podem ser acompanhados por meio de Instagram, X, Facebook e o canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.





